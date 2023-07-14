Путин согласен продлить зерновое соглашение, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Кремля Владимир Путин согласен на продление зернового соглашения об экспорте продовольствия из Украины по Черному морю. Таким образом, сделка может быть продлена после 17 июля.

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"Эрдоган заявил в пятницу (14 июля. – Ред.), что он согласен с президентом России Владимиром Путиным относительно продления соглашения", – говорится в сообщении Reuters. Таким образом, Эрдоган дал понять, что российский диктатор согласен на продление сделки, несмотря на предыдущие заявления властей РФ.

Эрдоган заявил, что вероятное продление сделки является заслугой Турции и ООН. Впрочем, условий, на которых соглашение может остаться действующим, он не назвал.

Ранее Россия официально заявляла, что собирается разорвать зерновое соглашение об экспорте продовольствия из Украины по Черному морю. Например, в МИД РФ указывали, что "не считают возможным" продление сделки.

МИД РФ при этом утверждало, что зерновое соглашение превратилось в "чисто коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые страны", а ситуация с экспортом продовольствия и удобрений из России "продолжила деградировать". Ведомство заявило, что ни одно из требований Кремля не было выполнено.

Москва, в частности, требовала вернуть связанному с Кремлем Россельхозбанку подключение к системе SWIFT и снять санкции на запчасти для сельхозтехники. Также РФ добивалась возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

Формально зерновая сделка действует до 17 июля включительно. Однако фактически Россия уже заблокировала ее реализацию. Российские инспекции просто не допускают суда в Украину и блокируют проведение проверок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предложил отменить санкции против Россельхозбанка для того, чтобы Россия согласилась продолжить участие в зерновой сделке. В РФ заявили, что санкции против банка мешают ей торговать сельхозпродукцией.

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