'Продиктовано Кремлем': в МИДе предупредили Лукашенко о последствиях встречи с Пушилиным

Министерство иностранных дел Украины осудило очередное проявление пренебрежения руководством Беларуси к суверенитету и территориальной целостности Украины. Речь идет о проведении "официальной" встречи Александра Лукашенко с представителем оккупационных властей части Донецкой области Денисом Пушилиным.

Видео дня

Соответствующее заявление обнародовано в Министерстве иностранных дел Украины. Такая встреча, как отметили украинские дипломаты, "продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Беларуси".

Указанная "встреча" состоялась еще 19 сентября. В частности, Лукашенко пожаловался Пушилину на то, что его "чуть в суд не затащили" за похищение украинских детей. А также диктатор Беларуси добавил, что "готов сотрудничать и с Украиной на тех же началах, что и с донецкой республикой".

По этому поводу в МИД заявили, что Украина отвергает лицемерную риторику Лукашенко по поводу "принципов сотрудничества" с временно оккупированными территориями Украины и считает ее очередным свидетельством поддержки захватнической войны против нашего государства.

В МИД призвали белорусский народ осознать, что на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками из наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают. и взаимного уважения, где строились отношения между украинским и белорусским народами.

"Упомянутые недружественные действия политического руководства Беларуси не могут остаться без должного реагирования и будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений", – предупредил МИД Украины.

В свою очередь напомним, что в Украине глава оккупационной администрации РФ во временно захваченном Донецке Пушилин уже заочно приговорен к 15 годам тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа Лукашенко праздновал 70-летие. Подобно своему "товарищу" Владимиру Путину, личная жизнь белорусского диктатора спрятана за железной дверью. Впрочем, у политического деятеля была жена, известная как "дама с коровой". Так что о тайнах личной жизни Лукашенко и что известно о многочисленных любовницах диктатора, читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!