Тайны личной жизни Лукашенко: почему его жену называют 'дама с коровой' и что известно о многочисленных любовницах диктатора

30 августа 2024 самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко празднует 70-летие. Подобно своему "товарищу" Владимиру Путину, личная жизнь белорусского диктатора спрятана за железной дверью. Впрочем, у политического деятеля была жена, известная как "дама с коровой".

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По имеющимся данным, Лукашенко был женат только один раз на Галине Желнерович. Она родилась в 1955 году и происходила из обычной семьи. В первый раз встреча пророссийского политика и его будущей супруги состоялась еще в сельской школе в Рыжковичах. Впоследствии они учились вместе на историческом факультете Могилевского института. В 1975-м Лукашенко сделал Галине предложение, после чего у пары родилось два сына – Виктор и Дмитрий.

Дама с коровой

Как известно, несмотря на отсутствие официального развода, глава Беларуси не проживает с супругой уже многие годы. Галина почти никогда не сопровождала мужа на деловых встречах, только однажды уехав с ним в зарубежную поездку в Израиль в 1994 году.

Говорят, что у женщины есть дом в родном селе, огражденный высоким забором. Лукашенко приказал возвести изгородь после того, как в медиа появилось фото Галины с коровой. Якобы это разозлило политика и он приказал забрать у жены домашнее животное и поставить охрану в дом.

Бессчетные романы

Несмотря на неофициальный развод с женой, у Лукашенко было немало женщин на стороне. Одной из них стала врач Ирина Абельская, сопровождавшая диктатора в поездках. По слухам, Ирина – мать внебрачного сына усатого приспешника России Николая.

Еще одной пассией белоруса называют певицу Ирину Дорофееву, которую Лукашенко заметил в Театре песни. Впоследствии фото артистки начали появляться на улицах Минска, на одежде и даже пакетах. Дорофееву неоднократно видели с самопровозглашенным президентом в отпусках в Сочи.

Во время праздничного концерта по случаю Дня независимости Беларуси в 2008 году политик был замечен вместе с 18-летней вокалисткой Марто Голубевой, которая сопровождала его на открытии обновленного Большого театра оперы и балета в 2009-м.

В последний раз Лукашенко видели с Мартой на финале конкурса "Мисс Беларусь-2016". Тогда же рядом с ним крутилась модель и телеведущая Полина Шуба. В одном из интервью глава государства признался, что знает юную брюнетку с 12 лет. Одно время Полина работала в службе протокола Лукашенко. Их можно было заметить вместе во время хоккейных матчей и на других публичных мероприятиях.

Среди фавориток друга Путина были также Алина Роскач – финалистка конкурса красоты "Мисс Беларусь-2016", "Королева-весна-2013" Дарья Шманай и 21-летняя "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич.

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