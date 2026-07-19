Призывы к ослаблению Украины оторваны от реальности, – министр обороны Польши

Призывы ослабить поддержку Украины оторваны от реальности. Также нельзя тормозить модернизацию польской армии.

Видео дня

Такое заявление в соцсети X сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после очередной массированной российской ракетной атаки на Украину. Он также напомнил, что РФ анонсирует подготовку к крупной мобилизации войск.

"Россия нанесла самый мощный с начала полномасштабного вторжения удар по Украине с использованием баллистических и крылатых ракет и объявила о подготовке к крупной мобилизации войск. Это показывает, насколько оторванными от реальности являются голоса, призывающие ослабить поддержку Украины или тормозить модернизацию польской армии", –– написал Косиняк-Камыш.

Министр добавил, что Польша делает все возможное, чтобы российские ракеты никогда не угрожали ее территории и безопасности.

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия устроила новую массированную воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 41 ракету, большинство из них – баллистические, и 125 дронов различных типов, основной удар пришелся на Киев.

Также в результате атак ранения получили люди в Одесской и Запорожской областях, разрушения фиксировались в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, на этой неделе под российскими ударами оказались Винницкая, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадали два торговых судна, один человек погиб, ещё семь членов экипажа получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!