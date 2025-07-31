Ці кошти, за задумом уряду, мають піти на компенсацію збиткових пасажирських перевезень "Укрзалізниці". Те, що деяким депутатам телефонує голова УЗ і переконує голосувати "за", — не робить цей законопроєкт розумним чи справедливим.

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Фактично, за рахунок Києва влада просто хоче закрити пройоби керівництва УЗ (ми це так називаємо, хоча вони самі називають це своїми "трудовими досягненнями").

Чому кияни мають фінансувати те, що держава некомпетентно управляє своїми активами? Чому ми маємо покривати збитки структури, де існує наглядова рада, яка роками не демонструє жодної реальної ефективності?

Реальна вартість збиткових пасажирських перевезень на ринку значно вища. Але ціни штучно тримають низькими, щоб на цьому заробляла хрінова туча перекупників і посередників.

Якщо Києву треба віддати комусь гроші – він має зрозуміти що за це отримає. У такому випадку "Укрзалізниця" має взяти на себе конкретні зобовʼязання перед Києвом. Йдеться не про абстрактну підтримку пасажирських перевезень по всій країні, а про реальні речі, які місто й його мешканці відчують щодня: поліпшення приміського залізничного сполучення, зменшення транспортного навантаження на дороги Києва, інвестиції в інфраструктуру в межах Києва, які дадуть місту довгостроковий ефект.

Якщо Київ платить — він не має рятувати провали управління залізницею у Львові, Харкові чи будь-де ще. Це не обов’язок столиці.