Признание Крыма российским является неприемлемым условием, – заместитель председателя Меджлиса

Украинский народ стремится к миру больше любого в мире, однако не согласится на прекращение войны ценой потери своих земель и нарушения территориальной целостности страны. Именно поэтому предложения о признании временно оккупированного Крыма частью России являются абсолютно неприемлемыми.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял во время круглого стола в Европарламенте, пишет Укринформ. Он подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины является обязательным условием для любых переговоров о мире.

"Я возлагаю очень большие надежды на то, что переговоры, рано или поздно, но состоятся. Это на пользу Украине, потому что никто в мире не желает мира на нашей земле больше украинцев. Но, конечно, мы не готовы согласиться на какие-то неприемлемые для нас условия. Признание Крыма российским, любым способом, — это неприемлемое условие. Оно неприемлемо как для нашей страны, так и для любой другой", — заявил Джелял.

По его словам, попытки легализовать аннексию Крыма нарушают не только суверенитет Украины, но и фундаментальные основы международного права и тот строй, который был создан после завершения Второй мировой войны и держался много лет. Такой шаг создаст опасный прецедент, который могут использовать другие авторитарные режимы для захвата чужих территорий.

Политик напомнил, что крымские татары с первых дней оккупации выступают за единство Украины. Они открыто заявили об этом еще 26 февраля 2014 года, собравшись возле крымского парламента в поддержку украинского суверенитета.

"Конечно, мы должны исходить из того, что есть права коренного крымскотатарского народа, который, к сожалению, никто и ничего не хочет спросить. Но крымские татары с начала оккупации заявили о поддержке территориальной целостности Украины. Мы собрались 26 февраля 2014 года под Крымским парламентом, и сказали, что Крым должен быть украинским. Это голос коренного народа Крыма и Украины, и его должны услышать все", — подчеркнул он.

Джелял подчеркнул, что даже частичное признание Крыма российским со стороны отдельных государств станет "индульгенцией" для агрессора. Это легализует преступления России, в частности бомбардировки мирных украинских городов.

По мнению представителя Меджлиса, единственный путь к справедливому и длительному миру — это полное освобождение Крыма и других оккупированных территорий, вывод российских войск и предоставление гарантий безопасности Украине. Только такой сценарий обеспечит устойчивый и справедливый мир в регионе.

"Это единственный возможный, справедливый и демократический путь к миру", — подчеркнул Джелял.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Крымский полуостров, который сейчас временно находится в российской оккупации, — это родина коренного крымскотатарского народа, и одновременно неотъемлемая часть Украины. Поэтому судьбу Крыма должна решать только Украина и крымские татары.

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