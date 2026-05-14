Пришло время серьезного разговора: Геращенко призвала Зеленского обсудить с лидерами фракций совместные усилия для прекращения войны
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко призвала президента Зеленского встретиться с лидерами парламентских фракций и обсудить совместные усилия для прекращения войны. Она отметила, что власть должна признать собственные ошибки, цена которых во время полномасштабной войны слишком высока.
Об этом Геращенко заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады. Ее цитирует сайт "Евросолидарности".
"В июле прошлого года только 11 депутатов из двух фракций, и Анастасия Радина, блокировали трибуну, требуя остановить уничтожение независимости НАБУ и САП. Против этого голосовали "Европейская Солидарность" и "Голос". Сегодня как никогда мы понимаем, почему Офис президента тогда включил сценарий уничтожения антикоррупционной инфраструктуры, созданной во времена нашей команды, во времена президентства Порошенко. Надо было похоронить концы в воду "Династии", – отметила депутат.
"Сегодня страна очищается и выздоравливает, и мы благодарим за это общественных активистов, которые вышли на протест, на Майдан против уничтожения антикоррупционной инфраструктуры. И коллегам, которые тогда, несмотря на тотальное голосование "новых лиц" за уничтожение антикоррупционной инфраструктуры, выстояли и заявили о принципиальной позиции. Но этого недостаточно", – констатирует Ирина Геращенко.
"На самом деле очень важно сегодня, чтобы в Офисе президента наконец начали не кричать о 73%, а искупали собственные грехи. До чего довели страну, как не готовились к войне, сколько ошибок сделано за эти годы. "Европейская Солидарность" с 2023 года требовала создания специального фонда, куда должны были перейти все средства от военного сбора. И потеряны не только годы, а миллиарды гривен на армию и, извините, десятки тысяч жизней. И за это несет ответственность конкретно Верховный Главнокомандующий, конкретно каждый "Слуга народа", который давил кнопку "за" все бюджеты и не давали возможности создать спецфонд. Это вы направляли средства на "Династию", на Энергоатом, на достройку коррупционной АЭС, на марафон, который до сих пор существует. Вам пора искупить ваши грехи", – убеждена Ирина Геращенко.
"На повестке дня сегодня, кроме справедливого наказания и судебных приговоров коррупционерам, которых сегодня ни один из вас не пришел поддержать и взять на поруки, еще и вопрос мира. И поэтому "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленной встречи с лидерами фракций, с бывшими президентами. Пришло время серьезного разговора об украинском плане мира. Как нам работать с нашими партнерами, чтобы давить на путина и останавливать войну", – считает Ирина Геращенко.
"Потому что цену саммитов мира мы видим – это эго, когда за тобой "Династия" и красивые фотографии, а на страну сегодня летят снаряды. Мы должны сделать все для мира, усилить Вооруженные Силы Украины и остановить путина вместе с нашими партнерами", – сказала Ирина Геращенко.