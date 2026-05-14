Пришло время серьезного разговора: Геращенко призвала Зеленского обсудить с лидерами фракций совместные усилия для прекращения войны

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко призвала президента Зеленского встретиться с лидерами парламентских фракций и обсудить совместные усилия для прекращения войны. Она отметила, что власть должна признать собственные ошибки, цена которых во время полномасштабной войны слишком высока.

Видео дня

Об этом Геращенко заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады. Ее цитирует сайт "Евросолидарности".

"В июле прошлого года только 11 депутатов из двух фракций, и Анастасия Радина, блокировали трибуну, требуя остановить уничтожение независимости НАБУ и САП. Против этого голосовали "Европейская Солидарность" и "Голос". Сегодня как никогда мы понимаем, почему Офис президента тогда включил сценарий уничтожения антикоррупционной инфраструктуры, созданной во времена нашей команды, во времена президентства Порошенко. Надо было похоронить концы в воду "Династии", – отметила депутат.

"Сегодня страна очищается и выздоравливает, и мы благодарим за это общественных активистов, которые вышли на протест, на Майдан против уничтожения антикоррупционной инфраструктуры. И коллегам, которые тогда, несмотря на тотальное голосование "новых лиц" за уничтожение антикоррупционной инфраструктуры, выстояли и заявили о принципиальной позиции. Но этого недостаточно", – констатирует Ирина Геращенко.

"На самом деле очень важно сегодня, чтобы в Офисе президента наконец начали не кричать о 73%, а искупали собственные грехи. До чего довели страну, как не готовились к войне, сколько ошибок сделано за эти годы. "Европейская Солидарность" с 2023 года требовала создания специального фонда, куда должны были перейти все средства от военного сбора. И потеряны не только годы, а миллиарды гривен на армию и, извините, десятки тысяч жизней. И за это несет ответственность конкретно Верховный Главнокомандующий, конкретно каждый "Слуга народа", который давил кнопку "за" все бюджеты и не давали возможности создать спецфонд. Это вы направляли средства на "Династию", на Энергоатом, на достройку коррупционной АЭС, на марафон, который до сих пор существует. Вам пора искупить ваши грехи", – убеждена Ирина Геращенко.

"На повестке дня сегодня, кроме справедливого наказания и судебных приговоров коррупционерам, которых сегодня ни один из вас не пришел поддержать и взять на поруки, еще и вопрос мира. И поэтому "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленной встречи с лидерами фракций, с бывшими президентами. Пришло время серьезного разговора об украинском плане мира. Как нам работать с нашими партнерами, чтобы давить на путина и останавливать войну", – считает Ирина Геращенко.

"Потому что цену саммитов мира мы видим – это эго, когда за тобой "Династия" и красивые фотографии, а на страну сегодня летят снаряды. Мы должны сделать все для мира, усилить Вооруженные Силы Украины и остановить путина вместе с нашими партнерами", – сказала Ирина Геращенко.