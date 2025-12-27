'Приоритет номер один': Зеленский объяснил, что нужно Украине для посыла переговорных позиций

Президент Владимир Зеленский заявил, что главным условием для сильных позиций Украины в мирных переговорах является реальная поддержка со стороны партнеров. По его словам, Киев уже пошел на ряд компромиссов ради завершения войны, однако ключевым остается вопрос силы за столом переговоров.

Именно от этого, подчеркнул он, зависит возможность достичь справедливого и устойчивого мира. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос о перспективах прекращения огня, Зеленский подчеркнул, что Украина не была инициатором войны и с первых дней поддерживает мирные предложения.

"Украина не начинала эту войну – это раз. Второе, Украина поддержала предложение президента Трампа о прекращении огня", – заявил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Киев уже сделал существенные шаги навстречу миру.

"Украина пошла на много разных компромиссов, и в этом есть фиксация в наших договоренностях, в рабочих договоренностях, в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может остановить эту войну", – сказал Зеленский.

По его словам, для Украины мир является безусловным приоритетом.

"Это говорит о том, что для нас приоритет номер один – или единственный приоритет – окончание войны. Для нас приоритет – мир", – подчеркнул президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что достичь этого можно только при условии сильной позиции Украины на переговорах.

"Нам нужно быть сильными за столом переговоров, я много раз об этом говорил. Это абсолютная правда", – отметил он.

Глава государства пояснил, что сила Украины напрямую зависит от поддержки партнеров.

"Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира, Европы и США. А это – ПВО, оружие, финансовая помощь. ПВО недостаточно, оружия недостаточно, денег", – заявил Зеленский.

Отдельно президент обратил внимание на поведение России.

"В этой войне, войне России против Украины, мы хотим мира, а Россия демонстрирует желание продолжать войну", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что только совместная позиция Украины, Европы и США способна остановить агрессора.

"Если весь мир, Европа и Америка будут на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина. Потому что все вместе будем хотеть одного – окончания войны, мира, нормального мира, устойчивого мира, безопасного для всего мира", – сказал президент.

Он также предостерег, что любая поддержка России со стороны партнеров будет означать продолжение войны.

"Если кто-то – США или Европа – будут на стороне России, это значит, что будет продолжение войны. Здесь нет больше вариантов", – подытожил Зеленский, добавив, что российская агрессия представляет риск не только для Украины, но и для всего мира.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский уже направляется в Соединенные Штаты, где проведет переговоры с Дональдом Трампом. По дороге в Америку глава государства планирует остановиться в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Марком Карни.

Накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Виткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

