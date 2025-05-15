УкраїнськаУКР
русскийРУС
Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Блог | Пример того, что Путин думает о "Стамбульском формате": кто в составе делегации РФ

Пример того, что Путин думает о 'Стамбульском формате': кто в составе делегации РФ

В состав делегации, отправленной путиным  в Турцию, вошло:

Видео дня

- эхо из прошлого Владимир Мединский;- заместитель министра обороны Александр Фомин;- замминистра иностранных дел Михаил Галузин;- начальник главного управления генштаба Игорь Костюков. 

Собственно, второстепенные персонажи и ни одного "тяжеловеса" - яркий пример того, что путин думает о "Стамбульском формате".

Особо на фоне этой группы шаромыжников странным выглядят заявления представителей Запада. В частности, слова Генсека НАТО Рютте звучат как отдельный жанр эпистолярного сюреализма: "Я думаю, что на этой неделе, но также и в последующие 10 дней, две недели есть возможность действительно улучшить ситуацию в Украине. Под руководством, конечно, президента Зеленского, но также под большим влиянием американского правительства. И Турция играет здесь большую роль"...

Танцы с бубнами продолжаются, даже когда танцоров откровенно посылают на...

Президент Украины🇺🇦 Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 13:00 по Киеву.

Как я ранее и говорил, даже если путин и не прибудет в Стамбул, то свято место пусто не бывает - Владимир Зеленский встретиться не с путинскими шавками третьего сорта, коими и оказалась делегация от россии, а с президентом Турции, с которым президенту Украины есть что обсудить.

Особенно в вопросах перераспределения влияния в Чёрном море, в рамках которого россия уже давно представляет собой не претендента на гегемонию, а завхоза лодочной станции.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...