В состав делегации, отправленной путиным в Турцию, вошло:

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- эхо из прошлого Владимир Мединский;- заместитель министра обороны Александр Фомин;- замминистра иностранных дел Михаил Галузин;- начальник главного управления генштаба Игорь Костюков.

Собственно, второстепенные персонажи и ни одного "тяжеловеса" - яркий пример того, что путин думает о "Стамбульском формате".

Особо на фоне этой группы шаромыжников странным выглядят заявления представителей Запада. В частности, слова Генсека НАТО Рютте звучат как отдельный жанр эпистолярного сюреализма: "Я думаю, что на этой неделе, но также и в последующие 10 дней, две недели есть возможность действительно улучшить ситуацию в Украине. Под руководством, конечно, президента Зеленского, но также под большим влиянием американского правительства. И Турция играет здесь большую роль"...

Танцы с бубнами продолжаются, даже когда танцоров откровенно посылают на...

Президент Украины🇺🇦 Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 13:00 по Киеву.

Как я ранее и говорил, даже если путин и не прибудет в Стамбул, то свято место пусто не бывает - Владимир Зеленский встретиться не с путинскими шавками третьего сорта, коими и оказалась делегация от россии, а с президентом Турции, с которым президенту Украины есть что обсудить.

Особенно в вопросах перераспределения влияния в Чёрном море, в рамках которого россия уже давно представляет собой не претендента на гегемонию, а завхоза лодочной станции.