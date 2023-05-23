Вчорашній рейд руських добровольців на територію Бєлгородській області РФ затягнувся. Російські ЗМІ спробують переконати суспільство, що все гаразд, що "ДРГ витиснута на територію України". Доказом цього надали кадри авіаудару по будівлях власного пункту пропуску через кордон. А тако ж кадри запуску некерованих ракет з вертольотів.

Видео дня

Проте нові відео від руського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" демонструють дещо інше — підтягуються нові загони, добровольці вже працюють по противнику з міномета. Ну і фото мертвих російських військових в закритих чатах. На додаток, ближче до обіду з’явилася інформація про розширення зони рейду. Додалися ще, що найменш, два населених пункти на іншій ділянці кордону.

В Бєлгородській області продовжує діяти режим "КТО". Губернатор здимає відео, проте явно не зі свого кабінету. Ну і з'являється інформація що до області має бути перекинуто пару підрозділів з фронту (не обов'язково "з нуля", наприклад з резерву).

Останнє є самим цікавим.

Очевидно, що російські ФСБ, поліція та росгвардія на місці явно не дають ради з тим рейдом руських підрозділів. Не дивно, бо їм протистоять бійці, що пройшли принаймні рік війни (а деякі воюють з 2014-15).

Перекидання підрозділу з фронту означатиме послабшання оборони однієї з ділянок фронту. І це в той час, коли не лише українці, але й росіяні очікують наступу ЗСУ. Це ризик для Кремля отримати добрячого прочухана на фронті.

Але ж не перекидати тако ж не можна. Бо добу, дві, ще можливо силами пропаганди переконувати населення в "перемозі над ДРГ". А що робити на третій день? І це саме страшне в даному кейсі для російської пропаганди. Бо це означатиме неспроможність Кремля "захистити" території навіть в межах 1991 року.

Тому вибір у російських генералів між поганим та ще гіршим. Час працює проти них.

А що руські підрозділи? А вони швидше за все вийдуть назад. Навіть не обов’язково після боїв з перекинутими з фронту підрозділами. Достатньо щоб ця бригада (чи дві) завантажились у вагони. Бо розвантаження — це доба. А за добу в часі наступу можна багато що зробити.

Одним словом, цікаво. Спостерігаю далі.