Після "пригожинського путча" зарано робити прогнози і навіть висновки. Очевидно, що картина подій спотворена і в ній багато невідомих. Але Пригожин своє місце в історії Росії вже забронював. Більше того, він та його люди виявилися здібними акторами та навіть режисерами у цій грі. Але сценаристи за кадром, там вони і залишаться. Планування путчу не було справою одного дня, це видно по тактичних та логістичних рішеннях. І сценаристи добре уявляли, яких результатів вони хочуть досягти.

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По-перше, це завдало удару особисто по авторитету та легітимності Путіна, а також ключових російських структур. Зайняття Ростова та Воронежа, миттєве просування по Росії, збиття гелікоптерів - це все сприймається як сила Вагнера і слабкість системи.

По-друге, створено відчуття нестабільності російського режиму, але з можливістю змін "в гіршу сторону". Тобто спотворений вибір означає: або загнаний в кут і здатний на ірраціональні дії Путін, або щось гірше за нього. Або вихід за межі цієї дилеми, що і є другим основним сигналом "сценаристів". Що можна перекласти, як завуальована пропозиція частини російських еліт говорити із Заходом на компромісних, а не російських або західних умовах.

Нам звісно пасує тільки останнє - на наших і західних, і це можна зробити після очевидного для російських еліт підняття ставок та розмовляючи з позиції сили. Захід здатний прочитати всі ці сигнали і вже зробив це, тепер нам важливо, щоб він з цього зробив правильні висновки. Спільні з нами - як керівництво для дій.