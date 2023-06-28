'Пригожин слишком быстро сдался': Дмитрий Кулеба объяснил, почему события в РФ не повлияли на войну в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал неудавшийся военный переворот в России и его влияние на события на фронте. Он заявил, что Евгению Пригожину и его ЧВК "Вагнер" просто не хватило времени.

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Если бы этот мятеж длился еще хотя бы 48 часов, он смог бы негативно повлиять на моральное состояние российских оккупантов в Украине. Об этом Кулеба сказал в эфире программы Erin Burnett OutFront на CNN во вторник, 27 июня.

"Если бы этот мятеж длился еще 48 часов, я почти уверен, что мы ощутили бы деморализующее влияние на российские силы, воюющие на юге и востоке Украины. К сожалению, Пригожин слишком быстро сдался. Поэтому не было времени, чтобы этот деморализующий эффект проник в российские окопы", – отметил он.

По мнению Кулебы, после этой неудачи ЧВК "Вагнер" ждут изменения – она не сможет оставаться такой, какой была раньше.

"Я думаю, что "Вагнер" не продолжит свое существование в нынешнем виде. Но мне все равно, что с ними будет, потому что мы думаем о том, что происходит в Украине", – добавил министр.

Ранее дипломат сказал, что этот рейд "вагнеровцев" в глубь РФ продемонстрировал слабость режима диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, противостояние главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и российского министерства обороны в минувшие выходные было на слуху у всех жителей страны-агрессора. Они до последнего верили в то, что в РФ начнется самая настоящая гражданская война.

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