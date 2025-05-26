Пригласили ли Зеленского на саммит НАТО в Гааге: что говорит министр обороны Нидерландов

Глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит НАТО, который состоится в Гааге. Проведение мероприятия запланировано на 24-25 июня.

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На саммите Североатлантического Альянса также должен появиться и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Об этом Брекельманс рассказал в интервью нидерландскому вещателю WNL.

"НАТО смотрит, где в программе (саммита. – Ред.) Зеленский может иметь хорошее место", – сказал министр обороны.

В то же время встретятся ли Трамп и Зеленский на полях мероприятия Альянса в Гааге, он не ответил. В Украине также официально пока не комментировали возможное участие Владимира Зеленского в следующем саммите НАТО.

22 мая премьер Нидерландов Дик Схооф заявил, что страна очень хотела бы видеть президента Украины на саммите НАТО в Гааге. Тогда он заявил, что окончательного решения по этому поводу нет, поскольку программа мероприятия еще не согласована.

Генсек Альянса Марк Рютте рассказывал, среди ключевых тем предстоящего саммита – вопрос повышения расходов на оборону стран блока с 2% ВВП до примерно 5%.

Напомним, что ранее российские пропагандисты, а также некоторые западные СМИ писали, что США якобы выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге. В министерстве иностранных дел Нидерландов ответили, что решение о приглашении президента Украины на неформальный саммит НАТО в Гааге будет принимать не Вашингтон, а Марк Рютте.

Рютте тогда заявил, что сейчас нет никаких объявлений относительно приглашенных на саммит Альянса в Гааге, кроме участия в нем 32 стран-членов. По его словам, встреча будет сосредоточена на производстве оборонной промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, в США также отреагировали на такие сообщения. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне не выступали против приглашения Зеленского и не знают, откуда распространяется ложная информация.

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