Придумали на ходу: Кислица рассказал, как появилось предложение россиян о прекращении огня на 2-3 дня

Предложение россиян 2 июня во время переговоров в Стамбуле о прекращении огня на 2-3 дня появилось довольно неожиданно. Скорее всего, его придумали на ходу.

Видео дня

Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в подкасте Натальи Мосейчук. Дипломат рассказал, что на определенном этапе переговоров в Стамбуле он обратился к главе российской делегации Владимиру Мединскому с вопросом.

"У вас на русском языке все называется одинаково, то ли ceasefire, то ли armestys, то ли truce - вы все называете прекращением огня или перемирием. Так вы можете сказать, что вы имеете в виду, когда отрицаете unconditional ceasefire?" – спросил дипломат.

Кроме того, заместитель главы МИД Украины поинтересовался, какой вид прекращения огня, предусмотренный конвенциями или другими соглашениями Россия имеет в виду и против чего конкретно выступает.

"И тогда уже, когда Мединский брал слово еще раз, он сказал, что действительно, надо же тела собирать. Так может давайте на 2-3 дня будем огонь останавливать", – рассказал Кислица.

По его словам, есть такая пословица, что дьявол в деталях, но "на самом деле оригинальная пословица, что бог в деталях".

"Это очень важно, потому что одно дело, когда ты начинаешь копаться в деталях из-за негатива, а другое дело, когда ты хочешь достичь настоящего решения проблемы. Поэтому я и спрашивал россиян, вы против какого ceasefire? И то, что я услышал. Что давайте может на 2-3 дня. Заберем тела, то они наверняка поняли, что их дерзкая позиция, что никакого не будет unconditional ceasefire, она вообще не работает", – резюмировал Кислица.

Напомним, что второй раунд переговоров в Стамбуле в целом длился чуть больше часа. Россия и Украина обменялись документами об урегулировании, а также подробно обсудили обмен пленными. Кроме того, российской стороне передали список украинских детей, которых нужно вернуть.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялась встреча между Украиной и Россией при посредничестве Турции. Это уже второй раунд прямых переговоров в таком формате. Украинскую делегацию возглавлял Умеров, а российскую - помощник Путина Мединский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!