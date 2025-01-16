'Причины разные': Зеленский прямо назвал страны, которые против вступления Украины в НАТО. Видео

Некоторые страны выступают против вступления Украины в НАТО. Причем все называют разные причины такой позиции.

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Среди таких стран – США, Словакия, Венгрия и Германия. Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, все вышеперечисленные государства называют разные причины, почему не хотят, чтобы Украина стала частью Североатлантического альянса. Президент подчеркнул, что эти страны открыто говорят о своей позиции.

"Соединенные Штаты Америки, Словакия, Венгрия, Германия. Они не хотели видеть нас в НАТО, это открытый разговор, и нет никаких секретов. Это те четыре страны, которые по разным причинам – у всех свои причины – не хотят видеть Украину в НАТО", – сказал Зеленский.

Напомним, большинство украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию страны, но вступление в НАТО остается более приоритетным направлением, чем членство в Европейском Союзе. В то же время за последний год возросло количество тех, кто считает, что Украине не стоит ставить членство в объединениях как главный приоритет.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина может получить приглашение в НАТО исключительно в полном составе, в границах 1991 года. Но действие договоров Североатлантического альянса может распространяться только на неоккупированные территории.

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