Вступление в ЕС или НАТО: опрос показал, что для украинцев является главным приоритетом

Большинство украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию страны, но вступление в НАТО остается более приоритетным направлением, чем членство в Европейском Союзе. В то же время, за последний год возросло количество тех, кто считает, что Украине не стоит ставить членство в объединениях как главный приоритет.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Так, 90% украинцев выражают желание видеть Украину в составе ЕС, в то время как 84% поддерживают присоединение к НАТО.

В случае проведения референдума 68% граждан готовы проголосовать "за" вступление в каждый из союзов, тогда как против выступили бы 9% в отношении ЕС и 10% в отношении НАТО.

Несмотря на высокий уровень поддержки обоих направлений, большее число респондентов считают вступление в НАТО приоритетом – такое мнение разделяют 46% опрошенных.

Аналитики КМИС объясняют, что этот выбор обусловлен необходимостью надежных гарантий безопасности на фоне войны с Россией, которую обеспечивает оборонный альянс.

В то же время социологи отметили интересную тенденцию: за год выросла доля людей, которые считают, что Украине не стоит фокусироваться ни на одном из союзов. В октябре 2023 года так думали 12% опрошенных, а в декабре 2024 года уже 22%. Кроме того, доля сторонников приоритетного вступления в НАТО снизилась с 54% до 46%. Отношение к ЕС практически не изменилось (24% против 22%).

Исследование базируется на трех отдельных опросах, проведенных в течение 2024 методом телефонных интервью Оно охватывает взрослое население территорий, подконтрольных правительству Украины, и является репрезентативным.

Как писал OBOZ.UA:

– Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз выступил за вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул: без предоставления нашему государству членства в Альянсе невозможно достичь долгосрочного мира.

– Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина может получить приглашение в НАТО исключительно в полном составе, в границах 1991 года. Но действие договоров Североатлантического альянса может распространяться только на территории, не оккупированные.

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