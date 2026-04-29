Прибыло в порт Хайфы: Украина обратилась к Израилю с просьбой принять меры в отношении судна с краденым зерном

Украина направила в Израиль официальное обращение через дипломатические и юридические каналы относительно подозреваемого корабля, который перевозил похищенное зерно с временно оккупированных территорий Украины. Судно сейчас пришвартовано в израильском порту Хайфа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что этот запрос больше, чем просто жест дипломатии.

"Это не твиттер-дипломатия, а вполне конкретный юридический и дипломатический запрос на международную правовую помощь, который требует ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями", – написал министр в Twiiter.

Подробности дела

По данным OBOZ.UA в дипломатических кругах, запрос о правовой помощи получен украинским судом ночью из Офиса генпрокурора Украины и уже отправлен с соответствующей нотой в МИД и Минюст Израиля. Кроме того, украинские адвокаты передали запрос об аресте корабля в Генеральную прокуратуру Израиля.

"С начала полномасштабной агрессии РФ с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции общей стоимостью более 20 млрд грн. Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось", – добавил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

До этого Украина вызвала посла Израиля Михаэля Бродского в Министерство иностранных дел из-за ситуации с судном PANORMITIS . По оценкам Киева, борт доставил незаконно украденное россиянами зерно с оккупированных украинских территорий. Это произошло 27 апреля после прибытия очередного корабля в Хайфу.

В Израиле обиделись на заявления Украины относительно возможного ввоза украденного Россией зерна и раскритиковали формат обвинений. В МИД заявили, что судно еще не зашло в порт. На борту корабля 6200 тонн пшеницы и более 19 000 тонн ячменя.

В свою очередь глава МИД Израиля Гидеон Саар заявлял, что сейчас нет никаких доказательств или официальных обращений, которые бы подтвердили информацию. По его словам, израильская налоговая служба уже начала расследование, но в то же время корабль еще не зашел в порт и не подал необходимых документов.

Поэтому пока невозможно проверить информацию о возможных нарушениях, в частности подделки коносамента (документ, подтверждающий принятие груза перевозчиком).

Ранее OBOZ.UA сообщал о международном журналистском расследовании, которое выявило новые факты незаконного вывоза украинского зерна с оккупированных территорий. Выяснилось, что продукция из Мариуполя попадает в Турцию, в частности в компанию, связанную с программами ООН.

