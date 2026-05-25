При каком условии Финляндия откроет границу с Россией: Стубб дал ответ

Президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность открытия границы с Россией. Это может произойти только тогда, когда в Хельсинки будут уверены в том, что Москва не использует иммигрантов или беженцев в качестве оружия против Финляндии.

По словам главы государства, уверенность в этом должна быть получена от самого высокого политического руководства РФ. Об этом Стубб сказал, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире Yle Radio Suomi в воскресенье, 24 мая.

От аудитории поступил вопрос о том, почему Эстония держит свою границу открытой в трех пунктах и туда не прибывают мигранты, в то время как финская граница закрыта.

Стубб в ответ рассказал, что во время государственного визита в Литву посетил границу между этой балтийской страной и Беларусью, где по-прежнему существуют проблемы с мигрантами.

Ранее стало известно, что военно-морские силы Финляндии проведут учения Narrow Waters 26-1 вблизи границы с Россией. Маневры начались с 18 мая и будут проходить в Финском заливе до 29 мая. К участию в них привлечены около трех тысяч военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая Финляндия поднимала истребители для поиска неизвестных дронов вблизи границы с Российской Федерацией. Силы обороны страны также подтвердили, что они имели ночную миссию в районе Кууканиеми.

