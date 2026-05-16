Финляндия объявила о проведении военных учений вблизи границы России: что известно

Военно-морские силы Финляндии проведут учения Narrow Waters 26-1 вблизи границы с Россией. Маневры начнутся с 18 мая и будут проходить в Финском заливе.

Видео дня

К участию в них привлекут около трех тысяч военнослужащих. Об этом говорится на официальном сайте Военно-морских сил страны.

"Главные весенние учения ВМС США Narrow Waters 26-1 состоятся с 18 по 29 мая 2026 года", – отмечается в сообщении.

Что известно

Учения охватят прибрежные районы южной Финляндии и Архипелаговое море. Всего к маневрам привлекут около трех тысяч военнослужащих, а главной целью станет проверка готовности подразделений действовать в условиях реальных боевых действий.

Во время тренировок планируется активное использование морских и воздушных беспилотных систем.

Отмечается, что к финским силам также присоединятся иностранные военные контингенты: береговая егерская рота ВМС Германии, примерно 100 военных, и около 30 морских пехотинцев из США.

Напомним, в феврале 2026 года министр обороны Финляндии Антти Хяккянен анонсировал создание передового штаба сухопутных войск НАТО. Речь идет о постоянном представительстве передовых сухопутных войск НАТО на территории северной Финляндии. Об этом объявили на фоне усиления сотрудничества страны с Альянсом на севере государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия на границе с Финляндией начала модернизацию петрозаводского гарнизона – военной базы в Карелии, возведенной еще в советское время, которая на протяжении последних 25 лет пустовала. Также начнется строительство новой воинской части в Петрозаводске. В целом в этом регионе происходит концентрация войск страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!