Финляндия поднимала истребители для поиска неизвестных дронов вблизи РФ: подробности

В воскресенье, 17 мая, Финляндия поднимала истребители для поиска неизвестных дронов вблизи границы с Российской Федерацией. Силы обороны страны также подтвердили, что они имели ночную миссию в районе Кууканиеми.

Об этом пишет издание Yle. Отмечается, что в ходе операции даже задействовали реактивные истребители F-18.

"Ночью вооруженные силы и полиция Финляндии разыскивали беспилотник в Кууканиеми, провинция Леми, что примерно в 30 километрах от российской границы", – пишет издание.

По словам очевидца, вертолет, летевший медленно и низко, просканировал местность с помощью прожектора и приземлился на песчаном поле Кууканиеми. Финские силы обороны подтвердили, что они имели ночную миссию в районе Кууканиеми.

В полиции также добавили, что в последнее время поступает немало сообщений о замеченных дронах и подозрительных людях. Полицейские выезжают на место, чтобы проверить эти сообщения, и это уже стало их обычной обязанностью.

Кроме того, на юго-востоке Финляндии и в районе Пирканмаа были замечены истребители F/A-18, которые занимались усиленным наблюдением воздушного пространства пограничного района.

Как писал OBOZ.UA:

– В нефтехранилище на территории города Резекне (Латвия) утром 7 мая врезались два беспилотника, которые прилетели со стороны Российской Федерации. 10-го числа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что дроны были украинскими и потеряли управление из-за вражеских средств радиоэлектронной борьбы, "которые намеренно отвлекают украинские дроны от их целей в России".

– В Латвии был уволен министр обороны Андрис Спрудс и назначен на его место полковник ВС страны Райвис Мелнис. Кадровые перестановки произошли после того, как два БпЛА Сил обороны Украины, сбитые с курса действием РЭБ, прилетели с территории России и попали в Резекненское нефтехранилище.

– 24 марта в Латвии произошел похожий случай. Дрон из России залетел и взорвался на территории страны, не вызвав разрушений.

