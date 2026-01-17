Президенту Чехии во время визита в Украину показали дроны, которые наводят ужас на россиян. Фото

Президент Чехии Петр Павел 16 января находился с рабочим визитом в Украине, во время которого ему продемонстрировали боевые возможности нашей разведки. В частности, политику показали уникальные беспилотники, наводящие ужас на россиян.

Видео дня

Среди них – морские дроны Magura и БПЛА "Лютый" и "Бобер". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что известно

"Президенту Чешской Республики Петру Павлу продемонстрировали боевые возможности и инновационный потенциал военной разведки Украины", – говорится в сообщении.

Иностранную делегацию принял начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко. Во время визита Петру Павелу продемонстрировали образцы вооружения украинского оборонно-промышленного комплекса, которые уже сейчас активно используются ГУР МО Украины в боевых операциях против российских оккупантов на море и в воздухе.

"Среди флагманских образцов: морские дроны типа Magura V5, V6 и V7, которые доказали всему миру способность уничтожать корабли и авиацию противника, а также беспилотные летательные аппараты, в частности "Лютый" и "Бобер" – ужас россиян в самых отдаленных точках контролируемых кремлем территорий", – указано в сообщении.

Кроме того, генерал-лейтенант Олег Иващенко рассказал чешской делегации о текущей ситуации с безопасностью и представил оценки ГУР МО Украины относительно дальнейших планов и намерений страны-агрессора.

Напомним, чешский лидер посетил Украину в пятницу, 16 января. В Киеве он встретился с главой МИД Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил президента Петра Павела государственной наградой.

Как писал OBOZ.UA, накануне глава Чехии посещал Львов, где встретился с главой ОГА Максимом Козицким и мэром города Андреем Садовым. Во время визита обсуждалась ситуация с безопасностью, помощь Украине и развитие оборонного взаимодействия, в частности в сфере противодействия беспилотникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!