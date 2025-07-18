Президента обвиняют в преследовании оппонентов: Le Monde указала на признаки авторитаризма в Украине

Корреспондент французского издания Le Monde Ариан Шемин побывала на заседании Верховного Суда, где Петр Порошенко оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского о введении незаконных санкций против него. В своем репортаже журналистка перечислила кейсы, которые заставляют политиков, дипломатов и антикоррупционных активистов говорить о политическом давлении и использовании правосудия в политических целях.

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Статья в Le Monde вышла под заголовком "В Украине президента обвиняют в преследовании оппозиционеров через судебные процессы и санкции".

"Пятеро судей в черных мантиях, Верховный Суд в Киеве. Истец в сером свитере, с трезубцем — символом Украины — на лацкане пиджака. И обвиняемый, конечно, отсутствует: Владимир Зеленский. Это иск бывшего президента Петра Порошенко (2014-2019) против его преемника на посту президента Украины. Порошенко обвиняет Зеленского в использовании военного положения, введенного с 2022 года, для подавления оппозиционеров и применения выборочных репрессий", – отмечается в статье.

"Спасибо вам за присутствие. Эта борьба является решающей для свободы. Нам нужна демократическая Украина, а не авторитарная", – цитирует издание обращение Порошенко к дипломатам, активистам и депутатам, которые пришли в четверг, 17 июля, на судебное заседание.

Le Monde отмечает, что пятый президент оспаривает экономические санкции, введенные против него Советом национальной безопасности и обороны Украины под контролем Офиса президента. 12 февраля Порошенко обвинили в государственной измене вместе с четырьмя другими олигархами. Ему запретили выезд из страны, заморозили активы и заблокировали счета. То, на каких основаниях были введены санкции, должно было выясниться в суде, однако слушания перенесли на 23 июля, поскольку президентская сторона заявила, что не успела ознакомиться с документами оппонентов.

Два дня перед этим в Киеве проходил другой судебный процесс – над Виталием Шабуниным, соучредителем антикоррупционной организации "Центр противодействия коррупции".

В его киевском доме провели обыски без ордера и без адвоката, с участием вооруженных спецназовцев. Изъяли телефоны, планшеты и компьютеры всей семьи. Несколько дней продолжались допросы.

Такие методы Государственного бюро расследований применяли не только к Шабунину. 11 июля те же действия провели в отношении Александра Кубракова, бывшего министра инфраструктуры (до 2024 года), который впоследствии потерял благосклонность Банковой.

"Я не единственный, – сказал Шабунин Le Monde. – Но я удобная жертва. Через меня Офис президента посылает сигнал гражданскому обществу и военным, которые критикуют власть. Это политическая инквизиция, которая демонстрирует нынешний климат в стране".

"Это очень тревожно", – прокомментировала Александра Матвийчук, председатель Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый на Facebook написал об "авторитаризме": "Мы не можем провозглашать единство и одновременно раскалывать общество".

Украинцы в соцсетях напоминают, что еще несколько дней назад вице-премьер-министр Алексей Чернышов, приближенный к Зеленскому, оставался у власти, несмотря на открытые против него дела о коррупции.

В четверг, 17 июля, на пост премьер-министра была назначена Юлия Свириденко, которая была министром экономики, когда вводили санкции против Порошенко. Она также оказалась под огнем критики.

Оппозиционный депутат обратился к ней в зале парламента: "Объясните нам, почему лишение пятого президента Украины атрибутов его статуса является государственным интересом".

Издание отмечает, что сам Петр Порошенко после заседания Верховного Суда заявил: "Я единственный, кого наказали по представлению Минэкономики – все остальные санкции вводили по представлению СБУ. Свириденко стала премьером в награду за подпись".