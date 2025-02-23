Все действия Президента Трампа в первый месяц своего пребывания в Белом доме говорят о том, что он намерен развалить всю государственность Соединенных Штатов и завести страну в такие дебри, из которых очень сложно будет выбираться. Третий президентский срок ему, как говорится, "не светит", а это значит, что ему "светит" тюремный срок в 2029 году до конца его жизни, как только он покинет Белый дом и лишится иммунитета. Он это понимает и ему это точно не хочется.

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Смена руководства основных силовых структур – лишь вишенка на торте. В век цифровых технологий сфотографировать на iPhone секретные файлы, касающиеся Трампа, не представляется проблемой и это уже мог сделать какой-то честный сотрудник ФБР. Так что месть Трампа за судебные преследования это лишь полдела. Пока в Соединенных Штатах будет существовать государство в том виде, в каком оно есть сейчас, это ничего не даст. И время поджимает. Надо успеть до промежуточных выборов в 2026 году, когда будет переизбираться вся нижняя Палата, а это 435 Конгрессменов, и 33 Сенатора. Если Трамп потерпит фиаско в своих "проектах" по, так называемому, "реформированию" государства, то шансы получить абсолютное большинство демократов в Конгрессе и Сенате очень велики.

Не надо быть семь пядей во лбу, чтобы предугадать действия Конгресса и Сената в 2029. Там в кратчайшие сроки вынесут Трампу импичмент и отправят не только в отставку, но и под суд. Недавние признания бывшего сотрудника КГБ СССР Мусаева, служившего в 6-м Управлении КГБ, оказались достоянием гласности в Казахстане и лишь подливают масла в огонь. Мусаев утверждает, что Дональд Трамп был завербован КГБ в 1987 году, когда посещал первый раз Советский Союз. Советские чекисты вычислили жадного до денег и беспринципного Трампа, после чего посулили ему всяческую поддержку в обмен на финансовую помощь. Эта вербовка имела продолжение в 2013 году, когда Трампа встречали в России с помпой на Конкурсе Мисс Вселенная, устроенного в Москве. В 2016 он стал Президентом с намерением пробыть в Белом доме два срока и установить тесные связи с Россией. Второй срок "обломился".

У Европы нет выбора – она окажется под огнем Белого дома и большим давлением Госдепартамента относительно как сотрудничества в сфере национальной безопасности, так и экономических связей. Америка в лице Трампа захочет продавать свои товары в Европу, но ничего там не покупать, что абсолютно невыполнимая миссия. Что касается безопасности, то есть реальная угроза вывода всех американских войск из Европы и оголения восточных границ ЕС. Не исключено, что Трамп может попытаться спровоцировать маленькую победоносную войну в Европе, чтобы "спасти мир" от ядерной третьей мировой. В результате такого маневра у него появляется шанс быть переизбранным на третий срок, как Президент Рузвельт. Тогда он может уйти в мир иной из Белого дома с почестями, а не скончаться в тюремной лечебнице.

Чтобы спасти себя от тюрьмы, Трамп будет стараться устанавливать тесные дружеские контакты только с диктаторами и преступниками, как Путин и Ким. Европа должна это понимать и быть готова к такому развитию событий. Украина же, к великому сожалению, оказывается "разменной монетой" в большой игре американских заговорщиков. Что мог пообещать Трамп всем действующим республиканским Сенаторам и Конгрессменам? Гарантированную поддержку их переизбрания до конца жизни благодаря неиссякаемой поддержки Маска, черпающего миллиарды из государственной казны. Что может сильно помочь Европе и Украине? Признание России неофашистским государством на основании 5 неопровержимых признаков фашистского государства, доказанных еще 10 лет назад. В этом можно убедиться, если набрать в Google "5 признаков фашизма в путинской России", опубликованных в UAinfo в 2015. В таком случае у Трампа очень сильно усложняется задача тесного сотрудничества с главой неофашистского государства Путиным. Ларчик просто открывается.