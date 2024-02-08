В США в разгаре подготовка к очередным 60-м выборам президента страны, которые пройдут 5 ноября 2024 г. Также осенью текущего года состоятся выборы в обе палаты Конгресса США. Единых кандидатов объявят на партийных съездах 15-18 июля для республиканцев и 19-22 августа для демократов. Украина благодарна США за бесперебойную и мощную поддержку в противостоянии вооруженной агрессии РФ с самого начала, с 2014 года. Выбор президента США – это суверенное решение всего американского народа.

Независимо от результатов выборов Киев надеется, что поддержка США не ослабнет и будет только усиливаться, поскольку всем понятно, что победа Украины над российской агрессией это американский общенациональный, а не узко партийный интерес. Киев всегда ценил мощную двухпартийную поддержку в США. Есть надежда, что она будет и дальше сохраняться, ведь традиционно вопрос поддержки Украины был темой, которая объединяет, а не разъединяет демократов и республиканцев. Киев никогда не призывал Вашингтон ввести своих военных и воевать за Украину.

Украинцы просто полагаются на военную, политическую, экономическую и гуманитарную помощь в сдерживании ключевого противника США в Европе – России. Оказывая военную и гуманитарную поддержку, США вносят свой значительный вклад в мировую стабильность на многие десятилетия вперед. Это не благотворительность, а лучшая инвестиция в безопасность. Путин откровенно заявляет, что воюет не столько с Украиной, сколько с Западом. Поэтому, если выстоит Украина, то не упадет и Запад.

Российская агрессия против цивилизованных западных стран должна потерпеть сокрушительное поражение именно в Украине, иначе все потенциальные агрессоры в мире получат сигнал, что можно безнаказанно применять силу, менять границы и за это им ничего не будет. Для США и каждой американской семьи это будет катастрофическое развитие событий, которое приведет к значительно большим проблемам и затратам ресурсов для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

И вот, кажется, наконец-то Сенат США согласовал законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня, а также выделение средств для охраны южной границы США. Голосование назначено, ведь после нескольких месяцев переговоров Сенат предложил компромиссный законопроект о дополнительном финансировании, которое касается и Украины, в частности, более чем на $60 млрд. Президент США Джо Байден призвал без промедлений проголосовать за законопроект, чтобы сразу приступить к его реализации. Однако в последний момент часть республиканцев предлагает разделить вопросы защиты южной границы и помощи Украине, Израилю и Тайваню. Возможно, это и логично, однако автоматически откладывает возможность утверждения этого документа в Сенате почти на месяц. Возникает вопрос, действительно ли кто-нибудь в республиканском лагере сомневается, что поддержка Украины не отвечает долгосрочным национальным интересам США и должна зависеть от политической конъюнктуры.

Тактическая внутренняя партийная борьба понятна, но, когда кто-то пытается представить вопрос помощи Украине как исключительно выгодный только демократам проект, то автоматически подыгрывает Москве, оставляя Киев без столь необходимой помощи. История республиканской партии свидетельствует о её последовательной антикремлёвской политике на протяжении многих десятилетий. Именно популярный президент-республиканец Рональд Рейган называл СССР империей Zла. К восстановлению СССР и империи Zла сейчас стремится Путин и его политическое окружение. Рейган своими искусными и решительными действиями практически добился распада СССР и вот приходят новые республиканцы, которые своими действиями фактически могут помочь его возрождению.

Пренебрежение современными политиками опасности агрессивной политики Кремля может привести к общемировым катастрофическим последствиям. И если даже победит их кандидат в президенты, который сейчас пропагандирует такую политику, то это навсегда может отнять у Вашингтона лидерство среди стран запада и мировой демократии и оставит США в затруднительном положении перед окрепшим диктаторским противником. Кто этого не видит - пусть узрит, а кто не слышит - пусть осознает. А пока Евросоюз начал окончательно понимать, что противодействовать российской агрессии нужно куда активнее, причём при возможности самоустранения от этой борьбы американской стороны, погрузившейся в проблемы президентской гонки и соревнования за голоса избирателей. В марте 2023 года ЕС обязался в течение года поставить в Украину 1 миллион артиллерийских боеприпасов для отпора российской агрессии.

После начала полномасштабной российской агрессии Украина взяла курс на полный переход на снаряды западных калибров 155 и 120 мм. Артиллерия играет одну из главных ролей в российско-украинской войне. Именно обладая существенным преимуществом в снарядах, Россия наступала, применяя тактику "огненного вала". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что с нынешним темпом поставок боеприпасов Украине до марта 2024 года будет реализовано только 52% от запланированного объема. Европейская оборонная промышленность имеет достаточные мощности для выполнения заказа, однако значительная часть продукции экспортируется в третьи страны. Ж.Борель отметил, что лучшее решение - это перенаправить продукцию в Украину, ведь у неё наиболее настоятельная потребность.

Производители могут договориться со своими клиентами об отсрочке заказов. Кроме того, Брюссель дискутирует, что для стран ЕС будет правильным выделять 0,25% своего ВВП в поддержку Украины, хотя Вильнюс призывает хотя бы 0,5% ВВП поддержки каждой европейской страны украинцам в их борьбе, что обеспечит предпосылки для победы над Путиным. Сейчас 1,2% ВВП на поддержку Киева выделяет Литва и Эстония, а Норвегия на уровне 1,6% ВВП. Но большинство западных стран хотят более экономного подхода, чтобы относительно малыми деньгами победить московских экспансионистов. Это сложно, но возможно. Хуже, когда финансирование вообще прекращается, и все с удивлением смотрят на Соединенные Штаты.