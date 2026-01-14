'Всегда была угрозой': Навроцкий заявил, что поляки не знают другой России, кроме агрессивной. Видео

Россия была и остается страной-агрессором, которая представляет угрозу для Европы в целом, и для Польши в частности. Варшава не имеет оснований рассчитывать на изменение характера политики Москвы.

Видео дня

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью британскому вещателю BBC. Он считает, что единственным, кто может справиться с этой угрозой, является президент США Дональд Трамп.

По словам Навроцкого, Москва остается непредсказуемым и опасным игроком в мировой политике, а Путину нельзя доверять в вопросах безопасности и мира.

Президент Польши подчеркнул, что Варшава не имеет оснований думать иначе о России, как об агрессоре.

"Мы в Польше не знаем другой России, кроме агрессивной. Неважно, царская Россия, белая Россия, большевистская Россия, сегодня путинская Россия – она всегда является угрозой для Польши, для Европы, для Восточной и Центральной Европы. Из истории мы знаем только о том, что Россия представляла угрозу. Даже сегодня, в XXI веке, после агрессии против Украины Россия все еще представляет угрозу для Европы", – сказал Навроцкий.

Президент Польши заявил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп является единственным мировым лидером, способным справиться с этой угрозой и прекратить войну в Украине. Навроцкий призвал Европу "сделать все возможное", чтобы поддержать Трампа в этих усилиях.

"Россия все еще является угрозой для Европы. И Дональд Трамп сегодня является единственным лидером, который может решить эту проблему, и мы должны поддерживать его в этом процессе", - резюмировал Кароль Навроцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер Дональд Трамп заявил, что усилия Европы по помощи Украине значительны, но их все равно недостаточно. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не испытывает страха перед европейскими странами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!