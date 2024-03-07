'Президент долго искал сильного кандидата': Кулеба объяснил назначение Залужного послом в Британии

Президент Владимир Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Великобритании. Учитывая, что это государство является одним из лидеров в вопросе военной помощи для украинской армии, на эту должность нужен был человек с пониманием военного контекста.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, 7 марта. По словам главы МИД, Великобритания имеет видение относительно военной стратегии, поэтому новый дипломатический представитель Украины должен иметь глубокий военный бекграунд.

Кулеба отметил, что у него было несколько разговоров с Валерием Залужным, которого Зеленский назначил послом Украины в Великобритании, и убедился, что бывший Главнокомандующий ВСУ не против дипломатической работы.

Как сказал министр, у генерала "лежит душа к дипломатической работе". Кроме того, Залужный имеет профильное образование – в 2020 году он получил диплом магистра по специальности международные отношения.

"Я думаю, что это очень логичный шаг", – объяснил Кулеба, добавив, что он очень заинтересован в сильном после в Лондоне.

"Президент решил, что именно Залужный является оптимальной кандидатурой. Это однозначно усиление для нашей системы. Решение, отвечающее интересам МИД, интересам самого Залужного, я думаю, и бесспорно интересам Украины", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. МИД направило британской стороне запрос на согласование.

Глава государства подчеркнул, что Залужный получил именно ту должность, которую хотел – в дипломатической сфере.

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