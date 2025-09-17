'Президент держит на личном контроле': в МИД подтвердили первые пакеты военной помощи от администрации Трампа

Министерство иностранных дел Украины приветствовало выделение первых пакетов военной помощи в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Украинская сторона ждет от США официального подтверждения старта поставок в рамках этой программы.

Видео дня

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге 17 сентября. По словам спикера, точно подтверждено, что администрация Трампа одобрила первые пакеты.

"Мы видели сообщения в медиа по состоянию на сейчас о том, что выделены первые такие пакеты по программе PURL. Мы приветствуем и, конечно, ждем официальной информации..." – отметил Тихий.

Представитель МИД уточнил, что в посольстве Украины в Соединенных Штатах подтвердили информацию об одобрении пакетов военной помощи по программе PURL.

"Я общался еще вчера с нашим посольством в США, которое действительно подтверждает, что такая информация есть о том, что эти решения приняты. То есть действительно мы имеем информацию не только из медиа", – отметил представитель МИД.

Он также отметил, что потребности "высокие и будут высокими". Поэтому Украина рассчитывает на продолжение механизма в рамках PURL. Президент Владимир Зеленский держит на личном контроле пополнение бюджета PURL.

"Потребности Украины во время войны высокие и будут высокими. Поэтому мы рассчитываем на то, что наши государства-партнеры продолжат наполнять PURL дополнительными взносами. Это чрезвычайно важно. Президент Украины держит это на личном контроле, чтобы постоянно этот бюджет PURL рос", – подчеркнул дипломат.

Тихий добавил, что Киев считает это взаимовыгодным сотрудничеством для Украины, европейских партнеров и США, когда Вашингтон продает оружие очень высокого качества и получает за это деньги.

Что предшествовало

В среду, 17 сентября, высокопоставленный представитель НАТО Патрик Тернер подтвердил изданию Reuters, что первые партии закупленного оружия в рамках нового финансового соглашения с союзниками уже поступают в Украину.

"Четыре пакета в рамках Списка приоритетных потребностей Украины (PURL) уже профинансировано, и оборудование уже поступает", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу Украине от США двух пакетов по 500 млн долл. для закупки вооружения через механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Все детали он не раскрыл, но отметил, что в эти пакеты входят критические для Украины боеприпасы.

