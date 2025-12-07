Президент Чехии: Путин использует нацистские нарративы, победа РФ станет поражением для всех

Если Россия победит в войне против Украины, то поражение Киева негативно скажется на мировом авторитете Брюсселя. Западная Европа должна объединиться перед нарастающей угрозой со стороны Москвы.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел в интервью газете The Sunday Times. По его словам, действующее поведение Запада напоминает политику умиротворения перед Второй мировой войной.

Что сказал президент Чехии

По его словам, предыдущие заявления о тайных переговорах между США и РФ, в частности о передаче временно оккупированных украинских территорий, опасно напоминают Мюнхенский сговор 1938 года.

"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем", – подчеркнул чешский президент.

Павел в подтверждение своих слов провел историческую параллель между нацистским использованием немецкого меньшинства в Судетах и российским нарративом о "защите русских".

"Тот же нарратив использует Владимир Путин", – сказал он.

Павел уверен, что страны Запада не предают Украину так, как когда-то поступили с Чехословакией, но демонстрируют "нежелание защищать принципы, которые якобы отстаивает".

В то же время Павел признал, что после конца войны ЕС потребует нового договора по безопасности с Москвой вроде Хельсинкских договоров 1975 года. Но только после того, как Кремль признает территориальный суверенитет всех государств и согласится на ограничение собственной агрессивной деятельности.

"Мы просто не можем позволить Украине проиграть", – подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что Украина и США продолжают работу над мирным соглашением, сосредотачиваясь на ключевых вопросах безопасности и территорий. Переговоры в Вашингтоне прошли в конструктивной атмосфере.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 декабря состоялась шестая встреча украинской и американской сторон за последние две недели. В ней приняли участие спецпосланник по дипломатическим вопросам Стив Уиткофф, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

