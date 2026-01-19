Превратилась в инструмент политического давления на антикоррупционные органы: 'Евросолидарность' инициирует досрочный роспуск парламентской ВСК

Фракция "Европейская солидарность" инициирует роспуск Временной следственной комиссии комиссию по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти, которая была создана в июне 2025 года.

Об этом говорится в заявлении "Евросолидарности".

Как поясняется в заявлении, фракция "Европейская Солидарность" поддержала создание ВСК, надеясь, что она станет эффективным инструментом парламентского контроля и будет способствовать разоблачению коррупции в силовых структурах, которые нередко используют свои полномочия для произвола против бизнеса, активистов, военных и политических преследований против оппозиции.

"К сожалению, должны констатировать, что эта ВСК превратилась в механизм политического давления на независимые антикоррупционные институты, созданные при каденции Порошенко, что является реальной угрозой вмешательства в деятельность антикоррупционных органов и попыткой их дискредитации. Работа ВСК вышла за пределы определенных законом полномочий, имеет риски для выполнения Украиной своих международных обязательств, в том числе перед Европейским Союзом", - отметили во фракции.

В частности, отметили во фракции, Комиссия осуществляла проверку деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета добропорядочности, хотя Верховная Рада не предоставляла ей такого мандата. Также ВСК создала непредвиденную законом "экспертную группу", члены которой не несут персональной ответственности за заведомо ложные и манипулятивные выводы по вопросам, которые якобы исследует ВСК.

"О превышении ВСК полномочий, заявленных при формировании комиссии, и использовании ее для политического давления уже публично заявили Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд. Это беспрецедентный сигнал, который свидетельствует: деятельность Комиссии дискредитирует ВР и саму идею парламентского контроля и не имеет ничего общего с реальной борьбой с коррупцией. Кроме того, с требованием досрочно прекратить работу ВСК в Верховную Раду обратились ведущие правозащитные и общественные организации: Фонд Dejure, Центр прав человека Zmina, Движение "Честно", Центр экономической стратегии, Bihus.Info, StateWatch, правозащитная группа "Сич", "Детектор медиа", Transparency International Ukraine, Центр гражданских свобод. Это свидетельствует о глубоком общественном недоверии к деятельности Комиссии и ее решений", – подчеркивается в заявлении.

Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" инициирует постановление о досрочном прекращении полномочий Временной следственной комиссии.

"Мы настаиваем на рассмотрении нашего постановления на следующем пленарном заседании ВР. Парламент не должен повторять ошибки июля 2025 года, занять ответственную позицию и защитить независимую антикоррупционную инфраструктуру. Антикоррупционные органы разоблачают масштабную коррупцию, в том числе в рядах депутатского корпуса – и это пугает отдельных персонажей при должностях. Но никто не позволит этим персонажам злоупотреблять своим мандатом для давления на антикоррупционные органы", – отметили во фракции