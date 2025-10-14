Украинская власть на четвертом году кровавой войны усиливает давление на оппозицию, и эта внутриполитическая борьба приобретает странные формы. Несмотря на это оппозиционные политики призывают к единству в это трудное для страны время.

Об этом пишет влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье "Без перспективы мира".

Газета указывает на запрет выезда для депутатов, увольнение городских голов и санкции против оппозиционных политиков – в феврале внесудебные санкции были введены против лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко. ad

"Украина вступает в свою четвертую зиму войны, и нет никакой реальной перспективы неизбежного прекращения убийств на поле боя и российских авиаударов по гражданскому населению. Наоборот: с момента прихода Дональда Трампа в Белый дом в январе Россия значительно расширила свои военные операции, особенно атаки бомбами, беспилотниками и ракетами на украинские города. Все переговоры, попытки посредничества и давление, которое Трамп оказывал, особенно на украинское правительство, не принесли никакой перспективы мира. Хотя Киев согласился на безусловное прекращение огня в марте и сигнализировал о своей готовности хотя бы временно отказаться от оккупированных Россией территорий, в Москве нет никаких признаков каких-либо уступок", – говорится в статье.

Издание отмечает, что украинское правительство во главе с Владимиром Зеленским понимает, что только Соединенные Штаты способны остановить Путина.

"Однако постоянная сосредоточенность на мощных союзниках также скрывает серьезную политическую слабость. В то время, когда Украина находится под внешней угрозой, как никогда ранее с момента освобождения от советской оккупации, власть Зеленского ведет внутриполитическую борьбу против оппозиции, которая приобретает странные формы. Он вводит санкции против оппозиционных политиков, запрещает выезд членам парламента, отстраняет губернаторов и мэров, которые ему не нравятся, и – поскольку выборы не проводятся во время военного положения – назначает собственных доверенных лиц. Власть оправдывает жесткие меры, утверждая, что это решения, необходимые во время войны, но политические соображения относительно послевоенного периода, очевидно, также играют свою роль", – говорится в статье.

"Оппозиция твердо стоит на защите Зеленского и смыкает ряды, сталкиваясь с внешними атаками. Поэтому было бы логично, как и желает значительная часть украинского общества, объединить лучшие умы страны и все силы правительства с добрыми намерениями, чтобы совместно противостоять экзистенциальной угрозе стране извне", – резюмирует издание.