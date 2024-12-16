'Препятствует только Россия': в МИД Украины призвали Венгрию 'прекратить аморальные манипуляции' на теме мира

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Венгрию прекратить "аморальные манипуляции" на тему мира и воздержаться от "миротворческих" звонков в Москву. После таких венгерских инициатив российские войска направляют на украинские города смертоносные ракеты и дроны.

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Такое сообщение опубликовали на сайте украинского внешнеполитического ведомства в понедельник, 16 декабря, в ответ на последние заявления властей Венгрии о якобы "отвергнутом Украиной рождественском перемирии и обмене пленными". Действия Будапешта, отмечают в МИД, еще более отдалены от миротворчества, чем заявления.

Кроме того, высказывания Венгрии о том, что страна может остановить войну, не соответствуют действительности.

На самом деле Венгрия последовательно призывает оставить Украину, которая защищается от российской агрессии, без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины, повышению санкционного давления против агрессора и другим критически важным решениям. Все это не имеет ничего общего со стремлением восстановить мир, отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что помехой на пути у миру стоит только Россия и ее одержимый войной диктатор.

"Призываем венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, подрывающими совместные усилия по восстановлению справедливого мира", – говорится в сообщении.

Украина направляет все усилия для установления справедливого мира и стремится к покою на своей земле, как никто другой.

"Украина всегда придерживается принципов честного диалога и взаимного уважения. Мы продолжим конструктивные контакты с нашими партнерами, которые искренне стремятся к завершению войны, а не к поражению Украины", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего звонка российскому диктатору Владимиру Путину обвинил Украину в отказе от прекращения огня и масштабного обмена пленными на Рождество.

– На это заявление Орбана отреагировал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. В комментарии OBOZ.UA он отметил, что с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала.

– Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за звонок Путину. Глава государства заявил, что разговоры о войне против Украины не могут происходить без Украины.

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