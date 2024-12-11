Орбан цинично обвинил Зеленского в отказе от обмена пленными: у президента Украины отреагировали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего звонка российскому диктатору Владимиру Путину обвинил Украину в отказе от прекращения огня и масштабного обмена пленными на Рождество. С таким предложением, по его словам, выступил Будапешт, однако президент Владимир Зеленский его якобы отклонил.

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Об этом Орбан 11 декабря написал в соцсети Х, реагируя на сообщение Зеленского. "В конце председательствования Венгрии в ЕС мы приложили новые усилия для мира...Грустно, что президент Зеленский четко отклонил и исключил это сегодня", – заявил венгерский премьер.

"Мы сделали то, что могли!" – добавил он.

На это заявление Орбана отреагировал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. В комментарии OBOZ.UA он отметил, что с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала.

Как всегда, о своих контактах с Москвой Венгрия не предупреждала. В то же время Киев ни на что не уполномочивал Будапешт.

"Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты относительно значительного обмена до конца года. Как всегда, мы настроены на полноценный мир, и делаем все в координации с партнерами, чтобы этого достичь, – вместе с Америкой, Европой, другими партнерами в мире", – сказал представитель Офиса президента.

Он добавил, что Украине нужны не пиар, а справедливый мир, и не болтовня, а надежные гарантии безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам венгерского премьера, сейчас идут "самые опасные недели" войны РФ против Украины.

Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за звонок Путину. Глава государства заявил, что разговоры о войне против Украины не могут происходить без Украины.

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