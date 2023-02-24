''За 9 лет войны мы стали крепче бетона и стали'': Залужный обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ. Видео

Девять лет войны сделали народ Украины крепче бетона и стали. Основа нашей стойкости – героизм простых украинцев.

Видео дня

Об этом в годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. "Основа нашей устойчивости – люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю", – написал он в своем Telegram-канале (видео размещено внизу новости).

По словам главнокомандующего, простые украинцы взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, дома и родину от неспровоцированной и неоправданной агрессии РФ.

Прямо сейчас они бьют оккупанта, держат позиции на холоде, спасают жизнь побратимам и помогают армии всем возможным.

"За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПА и "Азовстали", – написал Залужный.

Он поблагодарил всех, кто служит в рядах ВСУ и других подразделениях Сил обороны, всем, "кто помогает, поддерживает и верит", а также почтил павших за свободу.

"Мы выстоим. И победим!" – заверил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю годовщины масштабной войны заявил, что за "каждое завтра" необходимо бороться. Он выразил уверенность, что Украина непременно победит врага.