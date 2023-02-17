Премьер Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев: запланированы переговоры с Зеленским

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 17 февраля, прибыл с визитом в Киев. На сегодня у него запланирован визит к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этом сообщают NOS.nl и NRC. С Рютте в Украину приехала также министр торговли Нидерландов Лисье Шрайнемахер.

Сегодня утром они посетили Стену памяти в украинской столице, где возложили венок.

Кроме переговоров с Зеленским, Рютте и Шрайнемахер планируют встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы выразить поддержку Украине в ее борьбе против России от имени Нидерландов.

Политики также посетят поврежденный энергообъект, школу и волонтерский центр.

Премьер-министр Рютте посещает Украину во второй раз после широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. В июле прошлого года Рютте посетил сильно пострадавшие районы Украины, а также пообщался с президентом Зеленским. В ноябре в Киеве находился министр иностранных дел Вопке Хекстра. Во время его визита город подвергся обстрелу российскими ракетами, и ему пришлось прятаться в бомбоубежище.

Напомним, в правительстве Нидерландов заявили, что пока не получали запрос от Украины на поставку для армии государства истребителей F-16. Однако если Киев обратится с такой просьбой, Амстердам ее рассмотрит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Украинский лидер сообщил, что рассказал Рютте о возможном риске эскалации на фронте, обсудив помощь нашей стране.

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