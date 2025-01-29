Премьер Хорватии объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи Украине

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи для Украины. Его должны утвердить уже завтра, 30 января.

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Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль по результатам двусторонней встречи с хорватским политиком 29 января. По словам Шмыгаля, страна-агрессор понимает только язык силы и не отступит, пока "мы не дадим достойный отпор".

"Мир через силу" – подход, вокруг которого мы должны объединиться. Украине нужно больше оружия и больше помощи, чтобы защитить себя. И больше санкций против России, чтобы ослабить агрессора", – говорится в сообщении.

Украинский премьер подчеркнул, что введение санкций против России остается важным инструментом для ее ослабления. Поэтому нужно и дальше прилагать усилия, чтобы РФ заплатила за свою агрессию.

"Договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского "теневого флота". Хорватия уже поддерживает работу Международного реестра ущерба и наши стремления, чтобы все замороженные российские активы были полностью конфискованы и направлены на поддержание нашей устойчивости, обороноспособности и восстановления", – написал Шмыгаль.

Он добавил, что уверен в усилении сотрудничества, и поблагодарил Хорватию за военную и техническую помощь, оказываемую Украине.

Напомним, по словам Пленковича, полномасштабное вторжение России в Украину стало важнейшим фактором в европейской истории. Дальнейшее расширение ЕС на 8-9 новых стран потребует внесения институциональных изменений в его структуру и процесс принятия решений. В таком случае это будет уже полностью другая организация.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января стало известно, что США передали ракеты-перехватчики ПВО Patriot со складов в Израиле в Польшу, чтобы затем доставить их в Украину. Всего передали около 90 таких ракет, а также радары и другое оборудование.

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