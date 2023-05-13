Премьер Эстонии заявила, что мира не будет без ответственности РФ за все преступления

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что мира не будет без ответственности страны-агрессора России за все преступления, совершенные в Украине. Она подчеркнула, что наказание должны понести и кровавые власти Кремля.

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Данное заявление Каллас сделала во время открытия 16-й Конференции Леннарт Мэри в столице Эстонии Таллинне. Об этом сообщает АрмияInform.

"Нет ответственности за то, что Россия совершила в отношении своих соседей. Поэтому в короткой перспективе мы должны создать Международный трибунал по преступлениям России. Не стоит забывать, что есть также преступление руководства России. Действительно, очень важно бороться с преступлением агрессии", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что для малых государств, таких как страны Балтии, война всегда означает разрушение, а для империй – славу.

"Я некоторое время изучала историю трибуналов в Нюрнберге и Токио. Только во время Нюрнберга немцы узнали о преступлениях нацистов. Поэтому важна не только ответственность сейчас, но и на будущее", – отметила Каллас.

Добавим, конференция Леннарт Мэри проводится ежегодно, начиная с 2007 года. Ее организатором является Международный центр обороны и безопасности.

Отметим, Каллас в апреле текущего года посетила Украину. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония утвердила самый большой для страны пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Государство передало нашим Силам обороны все 155-мм гаубицы, находившиеся на вооружении эстонской армии.

В Эстонии новая коалиция пообещала Украине поддержку по всем ключевым вопросам. Государство рассматривает военную помощь Украине как инвестицию в собственную безопасность.