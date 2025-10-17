Прекращение огня и гарантии безопасности: Зеленский признался, о чем будет говорить с Трампом с глазу на глаз

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время закрытой части встречи с американским коллегой Дональдом Трампом он будет говорить о прекращении огня в Украине. Еще одной ключевой темой станут гарантии безопасности для нашего государства.

Об этом Зеленский сказал во время коротких заявлений для прессы перед переговорами в Вашингтоне. Он отметил необходимость давления на российского диктатора Владимира Путина.

"Нам нужно прекращение огня. Даже сейчас, если посмотреть на Ближний Восток, очень сложно удержать перемирие где угодно, в любой войне. Это очень сложно. Мы хотим мира. Путин не хочет. Вот почему нужно давление на него. Мы сегодня будем говорить с президентом о том, что нам нужно. Мы понимаем, что именно необходимо, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", – заявил гарант.

Он отметил, что Украине нужны такие гарантии безопасности, которые обезопасят нашу страну от повторной агрессии.

"Мы не говорим сейчас о НАТО, хотя для украинцев НАТО – это очень важно... Но самое важное для людей в Украине, которые ежедневно подвергаются атакам, иметь действительно надежные гарантии безопасности", – отметил Зеленский.

При этом он подтвердил, что готов к любому формату переговоров с российским диктатором.

Встреча Трампа и Зеленского

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского стартовала в 20:25 по киевскому времени (13:25 по вашингтонскому). Разговор лидеров начался в неформальной обстановке за обедом.

Они в частности будут обсуждать вчерашний телефонный разговор лидеров США и РФ, сказал Трамп после встречи с Зеленским. "Я думаю, что дела идут достаточно хорошо", – отметил американский лидер.

Трамп также пояснил, что он намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным именно в Венгрии потому, что это "безопасная страна". Кроме того, лично американскому лидеру нравится венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Поэтому Трамп рассчитывает на "замечательный прием".

Президент США пообещал, что Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, переговоры, скорее всего, состоятся в Венгрии и будут иметь двусторонний формат.

Кроме того, Трамп анонсировал, что они с Зеленским будут говорить о передаче Украине различных ракет. В то же время он выразил надежду, что войну, развязанную РФ, удастся закончить без применения дальнобойных ракет "Томагавк".

Как сообщал OBOZ.UA, готовясь к встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, украинская делегация подготовила для него отдельную презентацию. Она предназначена для того, чтобы наглядно объяснить, как американские ракеты Tomahawk могут повлиять на ход войны в Украине.

