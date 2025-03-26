Представители Трампа в частном порядке заверили ЕС, что США не лишат его 'ядерного зонтика', но придется платить – NYT

Официальные представители президента США Дональда Трампа в частном порядке заверяли европейских союзников, что он будет поддерживать НАТО. Глава государства сохранит американский "ядерный зонтик" над Европой и остается сторонником коллективной обороны, однако за это нужно будет платить.

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Об этом пишет The New York Times. Там отметили, что взгляды Трампа изменчивы, и он продолжает рассматривать НАТО как клуб, где страны-члены платят за американскую защиту.

Во время своего первого президентского срока он часто размышлял о выходе из Североатлантического альянса, заявляя, что Соединенные Штаты будут защищать только страны, которые достаточно платят за оборону.

В этом месяце Трамп повторил это предупреждение. Он потребовал, чтобы члены НАТО тратили на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВВП), что значительно больше, чем США, которые тратят на свои вооруженные силы около 3,4% ВВП.

Чиновники НАТО хотят установить новую цель расходов на саммите в июне, но ближе к 3,5% от ВВП по сравнению с нынешними 2%.

"Усиление беспокойства в Европе относительно того, что Соединенные Штаты могут больше не быть надежным партнером, вызвало чрезвычайное обсуждение среди высокопоставленных должностных лиц администрации Трампа американского удара по Йемену, о чем сообщил Джеффри Голдберг из The Atlantic, случайно присоединившийся к групповому чату в приложении для обмена сообщениями Signal", – сказано в статье.

Это обсуждение изобиловало комментариями типа такого вице-президента Джей Ди Вэнса: "Я просто ненавижу снова спасать европейцев". Были и надменные сообщения о том, что удалось найти способ заставить Европу заплатить за эту операцию, но при этом ничего не было сказано о Китае.

Ввиду нынешних обстоятельств ведущие европейские страны начинают серьезно обсуждать, как заменить жизненно важную роль США в НАТО – как с точки зрения современных вооружений, так и с точки зрения политического и военного лидерства. Но ускорять разрыв с Вашингтоном им не очень-то хочется, поскольку любой такой переход, скорее всего, займет пять, а то и 10 лет.

Сейчас 23 из 27 стран ЕС также являются членами НАТО, а у Альянса есть свои требования касательно новых военных расходов. Европейские государства обсуждают, что они могут предложить Трампу на следующем саммите НАТО в июне в Гааге, что гарантирует американское сотрудничество на любом переходном этапе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего обращения к нации 5 марта президент Эммануэль Макрон сказал, что у Франции ядерное оружие, поэтому она защищена лучше, чем другие страны ЕС. Он заявил, что решил начать дискуссию по использованию французского ядерного оружия для защиты Европейского Союза, и подчеркнул, что угроза со стороны России распространяется не только на Украину, но и на всю Европу.

Мы подробно рассказали о том, какие страны поддержали инициативу Макрона, а кто выступил против. К примеру, Польша выразила готовность разместить ядерное оружие на своей территории. Президент страны Анджей Дуда призвал США передать ядерное оружие на территорию Польши как средство сдерживания будущей российской агрессии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не поддержал идеи о развертывании американского ядерного оружия на востоке Европы. По словам Вэнса, если бы президент Трамп принял такое решение, он был бы шокирован.

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