Представители США и России проводили встречи в Швейцарии по обсуждению войны в Украине – Reuters

Представители России и США проводили встречи в Швейцарии для неофициальных обсуждений по урегулированию войны в Украине, последняя такая встреча состоялась на прошлой неделе. Источники описали переговоры как побочный канал, в рамках которого некоторые контакты происходили в переходный период после победы американского президента Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимные источники. Известно, что участники неофициальных переговоров не являются государственными должностными лицами, однако имеют дипломатический опыт.

В частности, небольшое количество советников Трампа знают об этих встречах, однако некоторые детали, как, например, повестка дня и присутствие украинцев на этих дискуссиях, остаются неясными.

Неразглашенные встречи свидетельствуют о неофициальных усилиях США и России в поиске путей прекращения войны в Украине, несмотря на почти прекращение официальных контактов за время предыдущего президента Джо Байдена. Трамп, занимавший должность всего месяц , кардинально изменил позицию США по конфликту, установив прямой контакт с российским диктатором Владимиром Путиным и настаивая на быстром заключении соглашения по окончании войны.

Один из источников описал переговоры в Швейцарии как неформальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обмена идеями, а не на формулирование конкретных предложений. Как пишет издание, Совет национальной безопасности Белого дома, украинское правительство и МИД России не дали комментариев по поводу этих событий.

Кроме того, два источника сообщили, что, по крайней мере, одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, где собрались международные политические лидеры и руководители служб безопасности.

Напомним, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии недавние переговоры между делегациями РФ и США, диктатор Путин заявил, что готов встретиться с Трампом. Также он добавил, что Россия готова вернуться к переговорам по войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля президент США сделал ряд заявлений по поводу войны РФ против Украины. Он отметил, что Россия якобы хочет ее закончить, а также осудил страны Европы и своего предшественника Джо Байдена. Также он подчеркнул, что войну в Украине можно было бы завершить еще несколько лет назад.

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