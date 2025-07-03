Протягом брифінгу в Пентагоні (які тепер відбуваються вкрай рідко) новий речник Міноборони Шон Парнелл відповів про призупинення постачань зброї для України. Це поки найповніший коментар адміністрації США з цього приводу. Ось основне:

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Речник: Пентагон і надалі пропонує президенту варіанти допомоги Україні, які відповідають його меті – закінчити цю трагічну війну. Водночас ми уважно вивчаємо і адаптуємо свій підхід для досягнення цієї мети, зберігаючи бойову готовність США та дотримуючись принципу "Америка передовсім". Зараз іде перегляд озброєнь – саме про це йдеться. Це потрібно, щоб американська допомога Україні відповідала нашим оборонним пріоритетам.

Журналістка: Україна каже, що це додасть впевненості Росії. Яка відповідь Пентагону на цей аргумент?

Речник: Стратегічний замисел президента щодо України та Росії – це мир. Він балотувався з цими обіцянками. Мир є його найвищим прагненням. У Пентагоні ми підтримуємо цю ціль. Зараз ми створюємо базу для аналізу, які боєприпаси і куди надсилаються, щоб допомогти президенту та міністру оборони ухвалити рішення.

Журналіст: Чи адміністрація Байдена протягом останніх чотирьох років фактично відкрила двері Україні та сказала: "Беріть, що хочете", без особливого контролю над запасами? Це одна з причин, чому ви хочете провести перевірку?

Речник: Абсолютно. За адміністрації Байдена ми роздавали зброю та боєприпаси, не замислюючись, скільки у нас їх є. Дональд Трамп пообіцяв ставити інтереси США на перше місце. Це поєднується з нашою оборонною стратегією та зміщенням уваги на Індо-Тихоокеанський регіон. Наше завдання — дати президенту чітке розуміння, скільки в нас боєприпасів і куди ми їх передаємо. Цей процес перегляду триває. Він відбувається просто зараз.