Дроны-перехватчики, собственные ракеты и не только: Зеленский представил Шмыгаля на новой должности и назвал ключевые задачи

В понедельник, 21 июля, президент Владимир Зеленский представил Дениса Шмыгаля в должности нового министра обороны. Глава государства очертил ключевые задачи перед политиком, среди которых контракты по вооружению для ответа на российские удары.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. Также в приоритете – наращивание внутреннего производства оружия, чтобы в течение следующих шести месяцев довести долю украинского вооружения в Вооруженных силах до 50%.

Детали встречи

"В ходе официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля очертил одну из основных задач Министерства обороны сейчас и всех задействованных институтов, а также наших оборонных производств. Украине нужен сопоставимый с угрозой ответ на удары", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, уже на этой неделе должны быть заключены все контракты на закупку доступных и эффективных дронов-перехватчиков. Часть соглашений уже подписана, над остальными еще идет работа. Среди важнейших задач – подготовка операторов для таких беспилотников и обеспечение полной инфраструктуры: от производства до практического использования перехватчиков.

"Сейчас уже каждую ночь "Шахеды" сбиваются перехватчиками, но таких результатов должно быть в разы больше. Обязательно должны быть обеспечены 100% потребностей армейской авиации, Воздушных сил, всех подразделений, которые защищают жизнь в наших городах и селах. Также вы должны обеспечить значительное увеличение частоты и дальности нашего применения дронов против российских объектов. Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать доступной для наших Сил обороны", – говорится в сообщении.

Зеленский убежден, что добиться увеличения отечественного производства оружия до 50% вполне реально.

"Люди должны видеть, что у Украины есть свои ракеты. В целом по оружию задачи – за счет увеличения нашего собственного производства довести долю украинского оружия у наших Сил обороны до уровня 50% за следующие шесть месяцев. Это абсолютно реалистично", – подчеркнул он.

Соглашения с партнерами

Президент отметил, что уже заключены сотни договоренностей с партнерами по поставкам вооружения, совместного производства и инвестиций. Необходимо пересмотреть все эти соглашения, провести их детальный анализ и обеспечить реальное воплощение каждого из них.

"За десять дней ожидаю доклада министра и секретаря СНБО по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей. Это касается всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и особенно договоренностей о строительстве заводов по производству вооружения на территории партнеров, а также других совместных проектов", – отметил гарант.

В частности, он отметил четкие сроки выполнения.

"Вместе с секретарем СНБО, министром иностранных дел активизировать работу наших форматов с партнерами – таких, как "Рамштайн". Сегодня будет встреча на уровне министров. Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас есть дефициты, какие сильные стороны наших производств и что именно является приоритетами для партнеров", – резюмировал украинский лидер.

Что предшествовало

21 июля президент назначил 16 новых послов Украины. Зеленский отметил, что каждый из них определил персональные задачи и четкие критерии оценки эффективности. В дальнейшем в формате совещания с послами будут определены приоритеты украинской дипломатии на следующие полгода.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на атаку РФ по Украине в ночь на 21 июля. Он отметил, что агрессор цинично бьет по детским садам, многоэтажкам и другой гражданской инфраструктуре, и призвал партнеров к давлению на Кремль.

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