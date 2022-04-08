Президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии отправились в Киев: первые подробности

В пятницу, 8 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выехала на поезде в Киев. Она отметила, что с нетерпением ждет встречи с украинской столицей.

Соответствующее сообщение президент ЕК опубликовала в своем Twitter. Фон дер Ляйен прибудет в Украину в составе делегации с участием главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля и премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера.

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Фото делегации по пути в Киев опубликовал в Twitter и Боррель.

Ранее стало известно, что в Киеве дипломаты встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как отметило издание Reuters, эта поездка станет "самым громким визитом" западных официальных лиц в Украину после российского вторжения 24 февраля.

"Поскольку внимание всего мира сосредоточено на утверждениях о том, что российские войска казнили мирных жителей в Буче, Евросоюз, состоящий из 27 членов, вынужден распространить санкции на нефтяной и угольный сектора России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта в Киев с рабочим визитом прибыл министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Это первый министр такого уровня в мире, который посетил столицу воюющей Украины с 24 февраля. Чиновник страны-члена НАТО своими глазами увидел, что принес "русский мир" в мирный город, который он навещал буквально накануне Нового года.