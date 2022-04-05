Президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии посетят Киев: первые подробности

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель собираются посетить столицу Украины. Визит ожидается на этой неделе.

В Киеве дипломаты встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель ЕС Эрик Мамер.

"Встреча состоится перед мероприятием по объявлению взносов StandUpForUkraine", – написал он, отметив, что оно запланировано в Варшаве на субботу, 9 апреля.

Издание Reuters добавляет, что поездка в Киев президента Еврокомиссии фон дер Ляйен и главы европейского внешнеполитического ведомства Борреля станет "самым громким визитом" западных официальных лиц в Украину после российского вторжения 24 февраля.

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"Поскольку внимание всего мира сосредоточено на утверждениях о том, что российские войска казнили мирных жителей в Буче, Евросоюз, состоящий из 27 членов, вынужден распространить санкции на нефтяной и угольный секторы России", – говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что эти сектора экономики страны-агрессора до сих пор были исключены из секционного списка из-за опасений по поводу воздействия на внутреннюю экономику. Хотя Москва все еще отрицает, что ее войска убивали мирных жителей в Буче и других украинских городах.

Дополнительные санкции против РФ могут применить также США. Американский Минфин собирается приостановить выплаты долларового долга со счетов российского правительства в финансовых учреждениях Штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал фото убитых российскими оккупантами украинцев на Киевщине. По его словам, европейские и американские политики должны увидеть эти кадры и предоставить Украине военную помощь.

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