Правительство сформировало наблюдательные советы закупочных агентств Минобороны: кого назначили
Кабинет министров Украины согласовал назначение кандидатур на должности членов наблюдательных советов закупочных агентств Министерства обороны. Речь идет об "Агентстве оборонных закупок" и агентстве "Государственный оператор тыла".
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Это важный шаг для соответствия международным стандартам в сфере оборонных закупок.
"Это гарантирует независимый контроль за процессами, минимизирует риски коррупции и повышает доверие к системе как внутри страны, так и среди международных партнеров", – заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Агентства оборонных закупок"
На должности членов наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" в качестве независимых членов назначены:
– Патрик Аурой – имеет более 30 лет опыта работы на руководящих должностях во Франции в секторе обороны, а также в структурах в НАТО. Занимая должность заместителя Генсекретаря по вопросам оборонных инвестиций, возглавлял Конференцию национальных руководителей вооружений НАТО;
– Екатерина Кузнецова – имеет более чем 25-летний международный опыт в области аудита и корпоративных финансов, в частности, на должности директора в компании PwC в Великобритании;
– Лукаш Столярски – в течение 18 лет работы в NSPA NATO руководил многонациональными командами и сложной логистикой.
Как представители государства назначены:
– Юрий Джигир – заместитель министра обороны Украины, экономист с более чем 20-летним опытом содействия реформам в сфере управления государственными финансами, социальной политике и фискальной децентрализации);
– Тарас Чмут – директор фонда "Повернись живим".
"Государственный оператор тыла"
На должности членов наблюдательного совета "Государственный оператор тыла" в качестве независимых членов назначены:
– Саймон Вудворд – имеет значительный опыт работы в британском и международном секторах фармацевтики, розничной торговли, товаров народного потребления, общественного питания, военных и рискованных товаров;
– Анна Демченко – имеет более чем 20-летний опыт работы в международных компаниях по финансовому направлению;
– Николай Роенко – имеет опыт во внедрении функций комплаенса, внутреннего аудита, внутренних расследований по возможным злоупотреблениям, установлению функции контроллинга и бюджетирования, работе в проектах IPO, проведении аудита финансовой отчетности ведущих компаний.
Как представители государства назначены:
– Надежда Бигун – на должности заместителя министра экономики Украины координирует разработку и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок, развитие конкурентных отношений и государственного партнерства;
– Юлия Марушевская – глава Офиса поддержки изменений Министерства обороны Украины.
В Минобороны отметили, что формированием наблюдательных советов завершается важный этап реформирования закупочных агентств ведомства, инициированный командой МО в январе 2024 года. Отмечается, что наблюдательные советы будут независимы в своей деятельности, так как большинство членов были отобраны через открытые конкурсы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Министр обороны Рустем Умеров решил уволить сразу четырех своих заместителей, одновременно переведя их на другие должности. В объяснение он заявил, что кадровые изменения в оборонном ведомстве во время военного положения являются закрытым периметром.
– Решение Умерова в Кабмине поддержали частично. Параллельно министр объявил о реформировании системы оборонных закупок.
– 11 октября Кабмин по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил двух новых заместителей главы оборонного ведомства. Ими стали бригадный генерал юстиции Сергей Мельник и Сергей Боев, который до своего назначения был заместителем другого министра – по вопросам стратегических отраслей промышленности.
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