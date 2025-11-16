Военнослужащая ВСУ Юлия МИКИТЕНКО посчитала, что если бы Правительство вместо того, чтобы бросать по тысяче — на избирателя, передало средства на бригады, на каждую бригаду пришлось бы дополнительных +7,5 млн грн.

Відповідно, згідно розподілу в нашій бригаді, на мою Роту зайшли б додаткові 750 тис. грн.

Це небагато, з огляду на наші реальні бойові потреби, але це:

— 42 FPV на радіокеруванні

— або 19 FPV на оптоволоконному управлінні

— або 15 Ecoflow Delta 2 Max

— або вантажний автомобіль

— або БпЛА ВАМПІР з додатковим АКБ

— або 1 дуже хороший РЕБ на авто

— або 3 носія ретрансляторів

— або 150 акумуляторних батарей 6s4p, а значить 150 дальніх ударів по силах і засобах противника на відстані 20+ км від лінії бойового зіткнення

— або 31 детектор частот ЧУЙКА

— або майже 4 місяці оплати всіх СТАРЛІНКів роти

Можу так продовжувати доволі довго.

Але.

Ми будемо й надалі продовжувати шукати ці 750 000 грн, організовуючи збори серед наших донорів.

А потім наступні 750 000.

Наступні 750 000.

І так до безкінечності.

Я не розумію, чому ЗСУ для держави поки що не в пріоритеті. Особливо, враховуючи ситуацію на фронті.

Реально не розумію. І ті, до кого звернене запитання, гадаю, навіть не здатні осягнути всю глибину цього простого питання.

PS І мова не про цифри, чи правильно все порахувала пані Юлія. Мова про підходи наприкінці четвертого року повномасштабної війни.

PPS Цікаво, що обрали б мешканці тимчасово окупованих сіл, селищ та міст, та переселенці, отримати по 1 тисячі, чи мати далеко перед собою якісно укомплектовані бригади, здатні тримати та відкидати ворога.