Блог | Правительство платит 1000 грн на избирателя, а должно было бы – бригадам: почему ВСУ для государства не в приоритете?
Военнослужащая ВСУ Юлия МИКИТЕНКО посчитала, что если бы Правительство вместо того, чтобы бросать по тысяче — на избирателя, передало средства на бригады, на каждую бригаду пришлось бы дополнительных +7,5 млн грн.
Далее текст на языке оригинала.
Відповідно, згідно розподілу в нашій бригаді, на мою Роту зайшли б додаткові 750 тис. грн.
Це небагато, з огляду на наші реальні бойові потреби, але це:
— 42 FPV на радіокеруванні
— або 19 FPV на оптоволоконному управлінні
— або 15 Ecoflow Delta 2 Max
— або вантажний автомобіль
— або БпЛА ВАМПІР з додатковим АКБ
— або 1 дуже хороший РЕБ на авто
— або 3 носія ретрансляторів
— або 150 акумуляторних батарей 6s4p, а значить 150 дальніх ударів по силах і засобах противника на відстані 20+ км від лінії бойового зіткнення
— або 31 детектор частот ЧУЙКА
— або майже 4 місяці оплати всіх СТАРЛІНКів роти
Можу так продовжувати доволі довго.
Але.
Ми будемо й надалі продовжувати шукати ці 750 000 грн, організовуючи збори серед наших донорів.
А потім наступні 750 000.
Наступні 750 000.
І так до безкінечності.
Я не розумію, чому ЗСУ для держави поки що не в пріоритеті. Особливо, враховуючи ситуацію на фронті.
Реально не розумію. І ті, до кого звернене запитання, гадаю, навіть не здатні осягнути всю глибину цього простого питання.
PS І мова не про цифри, чи правильно все порахувала пані Юлія. Мова про підходи наприкінці четвертого року повномасштабної війни.
PPS Цікаво, що обрали б мешканці тимчасово окупованих сіл, селищ та міст, та переселенці, отримати по 1 тисячі, чи мати далеко перед собою якісно укомплектовані бригади, здатні тримати та відкидати ворога.