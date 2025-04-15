ЕС может отказаться от основного принципа санкций против России: что предлагают изменить из-за Орбана

Из-за пророссийской позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европейском Союзе (ЕС) задумались о целесообразности принципа единогласия при утверждении санкций против Кремля. Вместо этого предлагается разрешить каждой стране Европы голосовать и вводить санкции отдельно.

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Как пишет Politico, такое решение рассматривается в связи с необходимостью обеспечить "устойчивость всего режима санкций" в условиях возможного непродления ограничительных мер. Эту инициативу уже активно обсуждают на уровне ЕС.

Сразу несколько дипломатов подтвердили, что порядка шести стран изучают перенос санкций в национальное законодательство. Стоит отметить, что в их число вошли государства, которые ранее избегали введения санкций вне рамок системы ЕС, например, Бельгия и Чехия.

При этом не ожидается, что под этой идеей подпишутся все 27 правительств стран-членов ЕС. Но даже если ее возьмут на вооружение несколько ведущих стран, Венгрия потеряет право вето в отношении санкций против РФ.

"Да: если наш обычный подозреваемый (Венгрия. – Ред.) создает огромную проблему, то найдутся и способы ее обойти", – сказал собеседник журналистов.

Однако некоторые страны не поддерживают идею раздельного подхода, поскольку это ослабит позиции Европы, и считают, что необходимо выступать единым фронтом. Другие же не имеют возможности перенести санкции в национальное законодательство.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски признал, что из-за постоянных столкновений с Орбаном больше решений станут принимать на уровне "коалиции желающих" стран, которые объединились для политической и военной поддержки Украины. И хотя это может быть воспринято как провал общей внешней политики ЕС, Европа нуждается в поиске политического решения сложившейся проблемы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Венгрия угрожала заблокировать продление санкций ЕС против России на саммите 15 марта, но, в конце концов, согласилась из-за вмешательства США. Ключевую роль в изменении ее позиции сыграл телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

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