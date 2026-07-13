«Правда, замаскированная камуфляжем»: что пытался скрыть Навроцкий под маскировочными сетками на могилах. Фото

12 июля президент Польши Кароль Навроцкий посетил село Радруж в Подкарпатском воеводстве, где принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине Волынской трагедии. Во время выступления президента христианские кресты на украинских могилах были закрыты военными маскировочными сетками.

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Об этом написала в Facebook общественная организация "Украина Инкогнита". В публикации отмечается, что после отъезда официальной делегации место выступления посетил Томаш Бартецкий, который сфотографировал территорию. По словам авторов поста, эти снимки показывают, что именно было скрыто под маскировочными сетками.

Скрытое кладбище

В "Украине Инкогнито" напомнили, что до Второй мировой войны Радруж был преимущественно украинским селом. Из 2590 жителей 2420 составляли украинцы, однако после послевоенных этнических чисток коренное население оттуда исчезло.

Официальные мероприятия проходили возле греко-католической церкви святой Параскевы XVII века, расположенной на старом украинском кладбище. В публикации утверждается, что трибуну для выступления президента устроили непосредственно на территории захоронений.

Авторы также обратили внимание на то, что во время церемонии не упоминалась история украинского населения Радружа и его дальнейшая судьба.

Что показали фотографии

По информации общественной организации, на официальных фотографиях с мероприятия историки и очевидцы обратили внимание на объекты, закрытые военными маскировочными сетками. После осмотра места Томашем Бартецким, как утверждается в публикации, стало видно, что под ними находились кресты на украинских могилах.

В "Украине Инкогнито" отметили, что фотографии, сделанные после завершения официальных мероприятий, позволяют увидеть территорию без маскировочных сеток. Именно эти снимки организация использовала в качестве подтверждения своих утверждений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Польши предлагает на законодательном уровне запретить использование красно-черного флага Украинской повстанческой армии, поскольку этот символ считается неприемлемым. Там считают, что эти цвета воплощают в себе всю агрессивную идеологию "украинского национализма".

Также сообщалось, что Кароль Навроцкий заявлял, что Киеву и Варшаве крайне важно поддерживать диалог и тесное сотрудничество. По его словам, у обеих стран есть общий враг в лице России.

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