'ППО или кэшбек?' Порошенко призвал Раду не поддерживать политические прихоти власти

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Верховной Раде жестко раскритиковал правительственный проект изменений в Государственный бюджет Украины на 2026 год, который изымает 40 миллиардов гривен из Министерства обороны на Резервный фонд, откуда финансируется кэшбек и другие популистские статьи расходов.

Европейская Солидарность" зарегистрировала альтернативный законопроект 15224-4, в котором предлагает увеличить денежное обеспечение для военных на линии фронта и прекратить тратить средства на нецелевые расходы.

"В ночь на воскресенье, это была одна из самых страшных ночей в Киеве. Более пятидесяти только ракет. В восемь утра я объехал места попаданий от Лукьяновки до Подола. А уже днем мы слышали клятвы, что каждая копейка украинской казны будет использована только и только для Вооруженных Сил, только и только для противовоздушной обороны", – напомнил Порошенко.

"Но этот пыл куда-то исчез, как только мы увидели проект бюджета, подготовленный этим правительством. Он защищает не украинское небо, а приземленные интересы власти. Ни на одну голову нельзя натянуть изъятие из бюджета Министерства обороны сорока миллиардов, которые были направлены на закупку вооружения, и большинство депутатов поверить в это не могло. Но это им не препятствует сейчас попытаться поддержать этот бюджет", – возмутился Петр Порошенко.

"Подчеркиваю, мы внесли альтернативный. Первое в нашем проекте: руки прочь от сорока миллиардов на вооружение. Второе: средства Резервного фонда только и исключительно на преодоление катастроф и российских ударов. Третье: выполните хоть обещание президента, который обещал повысить до двухсот пятидесяти-четырехсот тысяч гривен денежное обеспечение Вооруженным Силам. Четвертое: мы не против повышения СБУ и Нацгвардии, но только тем, кто на фронте. Пятое: увеличит долю НДФЛ на счета бригад", – сказал лидер оппозиции.

"Следует определиться: или мы финансируем армию, или ваши политические прихоти. ППО или кэшбек? Победа или ваш пиар?", – заметил Порошенко.