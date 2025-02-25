Позволяет лучше планировать работу: в Минобороны хотят перейти на трехлетние контракты с украинскими производителями вооружения

В Министерстве обороны Украины планируется перейти на трехлетние контракты с украинскими производителями вооружения. Таким образом надеются обеспечить стабильность производства, развитие оборонного сектора и повышение боеспособности Вооруженных сил Украины.

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Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Минобороны. Как отмечается, министерство провело встречу с украинскими оружейниками.

Главной темой встречи стало обсуждение возможностей заключения трехлетних контрактов, которые обеспечат стабильность производства, развитие оборонного сектора и повышение боеспособности ВСУ, говорится в сообщении.

"Вместе с Генеральным штабом ВСУ определили ряд приоритетных образцов украинского вооружения и военной техники. Это оружие, которое критически важно для украинской армии для получения преимущества на поле боя. А заключение долгосрочных контрактов с его производителями призвано обеспечить надежность поставок этого необходимого оружия", – сказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Минобороны также подтвердило свою позицию по приоритетной поддержке украинских производителей в обеспечении армии необходимым вооружением и техникой.

Как сказал директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, долгосрочные контракты позволяют производителям планировать свою работу, привлекать инвестиции и развивать технологии.

Закупочное агентство Минобороны уже заключило контрактов на 208 млрд грн с отечественными производителями.

"В частности, за эти средства ВСУ получают артиллерийские системы, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, минометы, выстрелы к ним, боевые бронированные машины, грузовики, технику РЭБ, тяжелые дроны-бомберы и т.д.", – рассказал Каневский.

Минобороны уже подготовило список вооружения на основе потребностей и приоритетов, определенных Генштабом ВСУ, рассказали в ведомстве.

Учтены необходимые критерии – в частности, производитель должен пройти процедуру кодификации, осуществлять серийное производство, обеспечить уровень локализации не менее чем на 50%.

В Минобороны заявили, что продолжают работать над реформой оборонных закупок, внедряя эффективные механизмы взаимодействия с украинскими производителями, чтобы обеспечить войско всем необходимым для защиты страны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 23 февраля заявил, что Украина увеличила производство собственного оружия. В частности, в 2024 году было выпущено 154 артиллерийских системы, что больше, чем "сделали все страны НАТО вместе". Также было произведено 2,2 миллиона FPV-дронов и 100 тысяч дальнобойных БПЛА. В этом году планируется произвести еще больше артиллерии и беспилотных систем.

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