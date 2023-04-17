'Позволит спасти жизнь': у Зеленского рассказали, что нужно Украине, чтобы остановить российский террор

Украина сегодня нуждается в усилении армии большим количеством систем противовоздушной обороны и авиации с ракетами класса "воздух-воздух". Последние должны быть способны поражать вражеские цели на дистанциях более чем в 100 км.

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Это поможет остановить российский террор. Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян", – подчеркнул он.

Глава ОПУ говорит, что уничтожение российской боевой авиации на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданских украинцев и инфраструктуру государства.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что страна-агрессор Россия может спровоцировать техногенную катастрофу, атакуя украинские объекты атомной энергетики. По его словам, в том числе и для отражения таких действий оккупантов наша армия нуждается в самолетах-истребителях F-16.

В то же время в Словакии 17 апреля заявили, что уже завершили передачу многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 Украине. Так, от Братиславы ВСУ получат 13 таких самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников назвал приоритеты Украины в преддверии 11-й встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 21 апреля. Это защита неба, создание бронированного "кулака" украинской армии и обеспечение ее боеприпасами.

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